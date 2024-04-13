مشاركة 60 طفلاً في فعاليات «جزر دبي»



دبي (الاتحاد)

حققت فعاليات جزر دبي البحرية التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم، نجاحاً لافتاً وكبيراً تمثل في المشاركة المتنوعة من مختلف شرائح المجتمع.

وسجلت الفعاليات البحرية المتنوعة داخل مياه بحيرات جزر دبي، وعلى شواطئها الساحرة والجميلة، حضوراً لافتاً لمنتسبي أكاديمية «بيراتيس سيرف ريسكيو-الإمارات»، حيث شارك أكثر من 60 طفلاً في كرنفال القوارب المجتمعي الصباحي، على متن قوارب التجديف، وتنافسوا في مجموعات على عدد من المسابقات الترفيهية.

وشملت كرنفال فعاليات جزر دبي، ثلاث فعاليات هي مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك ستاندرت وكهربائية، ومهرجان جزر دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف «ستاندرت بادل»، ومهرجان جزر دبي المجتمعي لقوارب التجديف «كاياك».

وحرص محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تسليم ميداليات كرنفال فعاليات جزر دبي لجميع المشاركين، خاصة منتسبي أكاديمية «بيراتيس سيرف ريسكيو-الإمارات».