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الرياضة

بوستيكوجلو: هذا ما ينقص توتنهام؟

بوستيكوجلو: هذا ما ينقص توتنهام؟
13 ابريل 2024 13:14

 
لندن (رويترز)

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، قبل لقاء فريقه مع مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم «السبت»، إنه يتعين على فريقه العمل على تحقيق استقرار طويل الأمد في مستوى أدائه، حتى يتسنى له تحقيق هدفه المنشود، وهو الفوز بلقب البطولة.
وفي أول موسم للمدرب مع الفريق لا تزال فرصة توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا قوية.
لكن المدرب الأسترالي يخطط في الموسم المقبل للوصول بمستوى استقرار الأداء في فريقه للمعدل الذي وصلت إليه الفرق التي تنافس منذ وقت طويل على اللقب.
وتُوج توتنهام بلقب في الدوري للمرة الأخيرة في 1961، ولم يحرز أي لقب منذ تتويجه بكأس الرابطة في 2008.
واحتل توتنهام المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، بينما حل ثانياً في موسم 2016-2017.
ومرة أخرى حصل الفريق على المركز الثالث في 2018، وخسر في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 2019.
وقال بوستيكوجلو في مقابلة مع شبكة تي.إن.تي سبورتس: «أنت تحاول الفوز بكل بطولة تنافس فيها، ولكن الهدف النهائي بالنسبة لي هو السعي لتتويج هذا النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا هو الهدف المنشود، ليس سهلاً لأنك تنافس في مواجهة بعض أفضل الفرق التي لها باع طويل في هذا المجال، لذا يتعين علينا رفع مستوانا قليلاً، والتحدي الأكبر يتمثل في الاقتراب من هذه الفرق بصورة مستمرة، يمكنك تحقيق هذا في عام واحد فقط، لكن هدفنا هو تحقيق هذا بصورة مستمرة».
ويحتل توتنهام المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، ويتساوى في رصيد النقاط مع أستون فيلا الخامس في القائمة، لكنه لعب مباراة أقل من ملاحقه المباشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
نيوكاسل
آنجي بوستيكوجلو
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