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الرياضة

إيمرسون: هذا الرجل صاحب الفضل في «التتويج المنتظر»

إيمرسون: هذا الرجل صاحب الفضل في «التتويج المنتظر»
13 ابريل 2024 14:13

 
برلين (د ب أ)

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قال إيمرسون، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم سابقاً، إن الفضل يرجع لرجل واحد، في عدم خسارة الفريق أي مباراة هذا الموسم، وتتويجه المنتظر بلقب الدوري «البوندسليجا».
وقال إيمرسون «48 عاماً» لصحيفة «زو دويتشه تسايتونج»: ليس من قبيل المصادفة أن يتحدث الناس عن المدرب أكثر من اللاعبين، إنهم يقدمون كرة قدم جيدة، وهذا عمل تشابي ألونسو.
ويمكن لباير ليفركوزن أن يحسم التتويج بلقب الدوري من خلال مباريات هذه الجولة.
وقال اللاعب البرازيلي الذي انتقل من جريميو في 1997، ولعب 82 مباراة في «البوندسليجا» حتى عام 2000: من المستحيل أن يخسروا اللقب، مستحيل.
وأضاف: كان العدد الكبير من الانتصارات التي حققها الفريق في اللحظات الأخيرة، مؤشراً واضحاً بالنسبة لي، قبل أسابيع، على أن ليفركوزن سيصبح بطل الدوري، هم يعرفون ما يفعلونه، ويستغلون الوضع الذي لا يقدم فيه نادٍ قوي من الناحية المالية، مثل البايرن، موسماً جيداً، رغم امتلاكه لاعبين على مستوى جيد.
وتُوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري في آخر 11 موسماً، ولكن يبدو أنه سينهي هذا الموسم في المركز الثاني، وربما الثالث، وفي آخر مباراة لإيمرسون مع ليفركوزن في عام 2000، خسر الفريق ما أعتقد أنها بطولة محققة في الجولة الأخيرة من الدوري بعد الخسارة أمام أونترهاتشينج صفر-2.
وقال إيمرسون: أعتقد أننا لم نكن مستعدين ذهنياً لهذه اللحظة، كيف أقول هذا؟ رغبتنا في حصد لقب الدوري كانت كبيرة للغاية، ربما كان هذا ما أوقفنا.
وأضاف: كانت تنقصنا قوة الإرادة، رغم رغبتنا في الفوز، الفوز بأول لقب للنادي أمر ليس بالسهل، في البداية يجب أن تطور عقلية الانتصارات، ليفركوزن فعل هذا على مدار سنوات.
وانتقل إيمرسون إلى روما بعد ليفركوزن، وفاز بلقب الدوري الإيطالي قبل أن يلعب ليوفنتوس، ريال مدريد «حيث تُوج بلقب الدوري» وميلان.
وفي 2009، أنهى إيمرسون، الذي خاض 73 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، مسيرته في سانتوس الذي لعب له بيليه.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
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