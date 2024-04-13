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الرياضة

جوارديولا يؤكد عودة جريليش إلى سابق تألقه

جوارديولا يؤكد عودة جريليش إلى سابق تألقه
13 ابريل 2024 14:15

 
مانشستر (رويترز)

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قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم قبل مواجهة فريقه مع ضيفه لوتون تاون اليوم السبت، إن لاعب الوسط جاك جريليش عاد لمستواه المتميز الذي كان عليه، عندما فاز الفريق بالثلاثية في الموسم الماضي، بعد أن تراجعت مشاركته لبعض الوقت خلال الموسم الحالي.
وشارك جريليش «28 عاماً» في 50 مباراة مع سيتي، خلال موسم 2022-2023، وأحرز خمسة أهداف، وهيأ 11 فرصة تهديف، ليساعد فريقه على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبدوري إنجلترا الممتاز، وبكأس إنجلترا.
لكن مشاركته تراجعت في الموسم الحالي بسبب الإصابات، إذ شارك في 31 مباراة في جميع المنافسات، وأحرز ثلاثة أهداف، وهيأ ثلاث فرص للتهديف.
وعاد جريليش للملاعب في نهاية مارس الماضي، ولعب دوراً فاعلاً في تعادل فريقه 3-3 الثلاثاء الماضي مع ريال مدريد، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية.
وقال جوارديولا للصحفيين الليلة الماضية، «نحن حقاً سعداء بمستوى جريليش، نحن نفتقد وجوده، عليه الحفاظ على مستواه الحالي حتى النهاية، وعليه تحقيق تحسن في بعض الجوانب، ومنها إنهاء الهجمات على سبيل المثال، لكن هذا هو جاك الذي عرفناه في الموسم الماضي عندما ساعدنا مرة أخرى على تحقيق ذلك».
وأضاف المدرب الإسباني المخضرم، «لسوء الحظ لم يكن معنا كثيراً في الموسم الحالي، لكني على ثقة بأنه تعلم الدرس، وسيحاول المساعدة في النصف التالي، وليس فقط في العام المقبل، لكن خلال السنوات التالية في مسيرته، ونأمل أن يستمر على هذا المستوى».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
جاك جريليش
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