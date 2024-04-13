برشلونة مُهدد بالحرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواجه برشلونة الإسباني مشكلة كبيرة، قبل مباراة العودة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان، والتي تقام على ملعب «لويس كومباني» الأولمبي في «مونتجويك». وكان برشلونة فاز في الذهاب 3-2 على ملعب «حديقة الأمراء».

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، النقاب عن أن برشلونة مُعرض لتوقيع عقوبة، بسبب ما قام به اثنان من مشجعي «البارسا»، خلال مباراة الذهاب، حيث أشار الأول بمد اليد إلى الأمام، بينما قام الثاني بحركة يقلد فيها القرود، وتم اتهامهما بجرائم حرب وسباب علني ذي طابع عنصري، ما استوجب تدخل الاتحاد الأوروبي «اليويفا» لبحث هذا الأمر، لتحديد العقوبة المقررة على الشخصين، وأيضاً على النادي الذي ينتميان إليه.

وقالت الصحيفة، إن مندوب «اليويفا» ذكر في تقريره هذه الوقائع، مشيرة إلى أن سلوك هذين الشخصين يُعرض «البارسا» لعقوبات من جانب «اليويفا» الذي فتح بالفعل تحقيقاً ضد برشلونة، وربما يترتب عليه حرمان «البلاوجرانا» من جماهيره في مباراة نصف نهائي البطولة، في حال تجاوز برشلونة عقبة سان جيرمان في إياب ربع النهائي.

ويدرك مسؤولو برشلونة أن التقرير الذي أعده مندوب «اليويفا» يتضمن ما فعله الشخصان المحتجزان حالياً، وكأجراء استباقي، قد تسارع إدارة برشلونة بتوقيع عقوبة على هذين الشخصين قد تصل إلى حرمانهما من دخول النادي.

وذكرت إذاعة كتالونيا أن لجنة النظام والتأديب داخل برشلونة ستجتمع لبحث أمر الشخصين المتهمين بالإشارات العنصرية، وإذا ما ثُبت لها أن ما فعله الشخصان «خطير جداً»، فقد يتم شطبهما نهائياً من النادي، أوعلى أقل تقدير توقيع عقوبة الإيقاف عليهما لمدة تتراوح من 4 أشهر إلى عامين.