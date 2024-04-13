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الرياضة

شباب الأهلي والنصر «اللقاء الثاني» في نهائي دوري السلة

شباب الأهلي والنصر «اللقاء الثاني» في نهائي دوري السلة
13 ابريل 2024 15:34

 
علي معالي (دبي)

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يلتقي شباب الأهلي بملعبه مع النصر، في الساعة السابعة والربع مساء الأحد، في المباراة الثانية، ضمن «اللقاءات الخمسة»، لتحديد بطل دوري السلة، والسباق بين «الفرسان» حامل اللقب و«العميد» الوصيف لن يكون سهلاً هذه المرة، وشهدت المواجهة الأولى على صالة شباب الأهلي، تفوق «الفرسان» 99- 89، لتحمل المباراة الثانية المزيد من التحدي بين الفريقين الكبيرين. 
وجاءت الخطوة الأولى بتقدم «الفرسان» خطوة على طريق الحفاظ على اللقب، وبحسب نظام المسابقة، إذا نجح أي من الفريقين في الفوز بالمباريات الثلاث الأولى على التوالي، يُتوج بطلاً للدوري، وخلاف ذلك يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة يوم 22 أبريل، وإذا تقدم 3-1، يعتلي منصة التتويج، إلا أن التعادل 2-2، يتطلب اللجوء إلى «خامسة فاصلة» 26 أبريل.
ويبحث التونسي وليد زريدة مدرب شباب الأهلي عن السير قدماً نحو لقبه الأول مع شباب الأهلي، معتمداً على مجموعة الكفاءات من مواطنين وأجانب، منهم قيس عمر وسعيد ومحمد مبارك وطلال سالم، وفي المقابل، فإن المصري حسام الوكيل مدرب النصر يريد استعادة الثقة بعد الخسارة الأولى في آخر 4 ثواني، بعدما تقدم «الأزرق» بفارق نقطتين، لولا «رمية ثلاثية» من الأميركي نيكولاس، والتي منحت التقدم لـ «الفرسان» بفارق نقطة، ودارت الشكوك حول «الثلاثية» بدعوى عدم احتساب خطأ لمصلحة النصر.
يعتمد الوكيل في المباراة على مجموعة من اللاعبين، أبرزهم حسن عبدالله، وفيصل محمد وحمد علي، ومامادو ندياي، وسعيد محمد علي وصالح سلطان.

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