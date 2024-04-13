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الرياضة

هدى المطروشي: «الخماسي الآسيوي» يوافق على تشكيل لجنة للمرأة

هدى المطروشي: «الخماسي الآسيوي» يوافق على تشكيل لجنة للمرأة
13 ابريل 2024 15:45

  
علي معالي (دبي)

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أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أنه تمت الموافقة في الاجتماع الأول للاتحاد الآسيوي، على مقترح الإمارات، بتشكيل لجنة للمرأة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرة اللعبة على المستوى القاري.
وفازت هدى المطروشي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، في الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة الكورية سيؤول، بحصولها على 10 من أصل 21 صوتاً.
وترشح للمنصب 10 دول، وهي الإمارات، والسعودية، والكويت، وكازاخستان، واليابان، وسنغافورة، وتايبيه، وإندونيسيا، والصين، ونيبال، وفازت بالمقاعد الأربعة بالانتخاب كل من الإمارات، واليابان، وسنغافورة، وكازاخستان، كما تم انتخاب الكوري الجنوبي هان جون لي رئيساً للاتحاد الآسيوي.
وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بهذا الاختيار القاري، وقالت: «نجح الخماسي الحديث الإماراتي في أن يوجد بقوة في المحفل المهم، رغم حداثة عهد تكوين الاتحاد، وخلال فترة قصيرة، استطعنا أن نقدم للعبة على مستوى الخليج والقارة، حدثين مهمين، وثقة «عمومية الآسيوي» خير دليل على ذلك، بحصولنا على منصب نائب رئيس الاتحاد، في ظل سباق قوي بين 10 دول لاختيار 4 منها لهذا المقعد».
وأضافت: «الاختيار دافع قوي لمزيد من التطوير، محلياً وخارجياً، والمزيد من الارتقاء باللعبة التاريخية والمركبة، وعلينا التعاون مع جميع أعضاء الاتحاد، والاستفادة من التجارب الناجحة في نشر اللعبة، وصناعة الأبطال على المستوى المحلي والإقليمي والقاري».

الإمارات
الخماسي الحديث
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