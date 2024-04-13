أوساكا: اسمحوا لي بـ«ميدالية»!



طوكيو (أ ف ب)



تمنّت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً في التنس، المشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل، بحال منحها المنظّمون بطاقة للمشاركة.

وقد تحتاج حاملة لقب أربع بطولات كبرى إلى تقديم مراجعة لدى المنظمين، بعد إخفاقها بتمثيل اليابان في مباراتين على الأقل ضمن كأس بيلي جين كينج، خلال الدورة الأولمبية الحالية.

أوقدت أوساكا المرجل الأولمبي في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الذي تأجل من 2020 إلى صيف 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19» وقتها، خرجت من الدور الثالث.

أنجبت بعد ذلك وعادت إلى عالم التنس إثر إجازة أمومة دامت 15 شهراً.

قالت لمراسلين في طوكيو بعد مساعدتها اليابان على التأهل إلى نهائيات كأس بيلي جين كينج، حول مشاركتها في الأولمبياد المقبل «إذا سمحوا لي».

تابعت «نشأت وأنا أشاهد الأولمبياد على التلفاز، شعرت بانها احتفالية للرياضة».

أردفت اللاعبة العائدة إلى المسابقة للمرّة الأولى منذ 2020 «اعتقدت أنها تجمع الناس، ومجرد أن تشارك وتختلط بالرياضيين الآخرين هو أحد أمتع التجارب في حياتي».

أضافت ابنة السادسة والعشرين التي خاضت مباراتها الأولى في اليابان منذ سبتمبر 2022 «آمل في الحصول على فرصة المشاركة في الألعاب المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية ووقتها سيكون لدي طموحات كبيرة وآمل في إحراز ميدالية».

وتقدّمت أوساكا من المركز 831 عالمياً إلى الـ193 منذ عودتها، رغم أنها لم تتجاوز الدور ربع النهائي في ست دورات خاضتها حتى الآن.

قالت إنها تنوي «خوض موسم كامل على الأراضي الترابية وربما موسم كامل على العشب» في الأشهر المقبلة.

وخاضت أوساكا مباراة واحدة مع اليابان الفائزة على كازاخستان 3-1، لتتأهل إلى نهائيات كأس بيلي جين كينج للمرّة الأولى، تغلبت الجمعة على يوليا بوتينتسيفا المصنفة 50 عالمياً 6-2,7-6 ضاربة 15 إرسالاً ساحقاً.