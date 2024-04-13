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الرياضة

«كريبتو فاين نايت 4» تنطلق 19 أبريل

«كريبتو فاين نايت 4» تنطلق 19 أبريل
13 ابريل 2024 17:57

 
دبي (الاتحاد)

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أكملت اللجنة المنظمة لبطولة الملاكمة العالمية «كريبتو فايت نايت 4» الترتيبات، لانطلاق الحدث العالمي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، يوم 19 أبريل الحالي، بمسرح لابيرل دراجون بمدينة الحبتور بدبي، ولمدة أسبوع من الإثارة والقتال الشرس.
وأدى النجاح الكبير الذي حققته البطولات الثلاث السابقة إلى تعزيز سمعة كريبتو فايت نايت، بوصفها أطول عرض للملاكمة في الإمارات.
ومن المنتظر أن تشهد النسخة الرابعة حضوراً متميزاً من أبرز الشخصيات والمشاهير، ويأتي في مقدمتهم أنتوني «الفتي الذهبي» تايلور، ولاعب الرجبي الويلزي جاريث ديفيز، والممثل الكوميدي حلال هام، وكذلك جاك فينشام، بالإضافة إلى الملاكم المحترف رقم 1 في الإمارات جايدر هيريرا، وخالد ناصر من بين النجوم المحليين في البطولة، ومن المتوقع أن يحل أكثر من 1400 شخص ضيوفاً على الإمارات لمتابعة النزال، وتتراوح معارك بطولة المحترفين بين 8 و12 جولة.
وأكد راهول سوري، المؤسس المشارك للبطولة، أن الترتيبات تسير وفق ما هو مخطط لها، وقال: من المتوقع أن تكسر البطولة في نسختها الرابعة كل الأرقام القياسية السابقة، والحدث لن يكون هو الأكثر حضوراً في تاريخ المكان فحسب، بل سيكون هو العرض الأعلى ربحاً في الإمارات علي مدار العامين الماضيين، حيث تضم البطولة مجموعة من المقاتلين لهم خلفيات متنوعة، بجانب مهارتهم الفريدة، وهو ما يكون سبباً في جذب الجماهير، بدءاً من عشاق الملاكمة إلى الوافدين الجدد الذين ينجذبون إلى عالم العملات المشفرة والرياضات القتالية، مما يجعلها مناسبة تاريخية في عالم الترفيه الرياضي.
وأضاف: مجلس دبي الرياضي شريك أصيل في البطولة وشراكتنا معه شراكة تكميلية تهدف إلى تعزيز وانتشار الملاكمة في المنطقة، ويجب علينا أن نؤكد شراكة كريبتو فايت نايت مع المجلس والتزامها تجاه الملاكمة الشعبية في الإمارات، وهي مبادرة أقرها مجلس الملاكمة العالمي، ومجلس دبي الرياضي، من خلال توفير منصة دولية تدعم الملاكمين المحليين، وتمكنهم من عرض مواهبهم والمنافسة علي نطاق واسع.
وقال: البطولة ليست حكراً علي الرجال، وإنما تجمع بين الجنسين، وإن هناك 4 مقاتلين يسعون إلى ألقاب عالمية.
يذكر أن بطولة كريبتو فايت نايت تعد من أفضل بطولات الملاكمة الاحترافية للعملات الرقمية، وتحظي بمتابعة كبيرة من قادة العملات الرقمية، ويتخطى متابعيها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 80 مليون مشاهد، ويتم بث النزلات مباشرة في جميع أنحاء العالم، وكانت بداية انطلاقتها بدبي عام 2021، وشهدت تطوراً ملحوظاً في العامين الماضيين، والمتوقع أن تشهد النسخة القادمة مزيداً من الإثارة والمتعة. 

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