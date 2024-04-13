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الرياضة

بيولي يقترب من «المقصلة»!

بيولي يقترب من «المقصلة»!
13 ابريل 2024 18:09


روما (د ب أ)

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أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن فريقه تنتظره مهمة شاقة، فيما تبقى من الموسم الحالي، وسط تكهنات بشأن إمكانية الاستغناء عن خدمات المدرب قريباً.
وفاز ميلان في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي، لكنه خسر على ملعبه أمام مواطنه روما بهدف، في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، لتزيد التكهنات بشأن إمكانية الإطاحة بالمدرب بيولي.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن جولين لوبتيجي المدرب السابق لريال مدريد الإسباني قد يتولى تدريب ميلان خلفاً لبيولي الذي يمتد عقده حتى 2025، ويحتل ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، قبل سبع جولات من نهاية الموسم، ويواجه منافسة قوية من جانب يوفنتوس على مركز الوصيف، حيث تفصل بينهما ست نقاط. وقال بيولي في تصريحات صحفية «الصعود صعب لأن المستوى ارتفع، لكنني مقتنع بأن الفريق يمكنه اللعب في مستوى أعلى، وإذا لعبنا بهذا المستوى، سيكون لدينا كل الفرص الممكنة».
وأضاف «هذا ما أخبرت به اللاعبين بعد المباراة أمام روما».
ويفتقد ميلان لجهود لاعب الوسط توماسو بوبيجا، والمدافع بيير كالولا بسبب الإصابة، لكن تأكدت مشاركة ثيو هرنانديز وفيليبو تيراتشيانو.

الدوري الإيطالي
ميلان
ستيفانو بيولي
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