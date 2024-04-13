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الرياضة

«أبيض الشباب» يخوض «وديتين» مع سوريا

«أبيض الشباب» يخوض «وديتين» مع سوريا
13 ابريل 2024 18:11

 
الشارقة (الاتحاد)

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يخوض منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً مباراتين وديتين أمام سوريا 15 و18 أبريل الجاري، خلال معسكره الداخلي في الشارقة، والذي يأتي ضمن برنامج تحضيراته للمشاركات المقبلة، أهمها التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، وتقام المباراتان في ملعب الحمرية في الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً.
واختار الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 22 لاعباً للمشاركة في المباراتين، وهم حمد حسين طايع، نهيان مبارك الهلالي، يوسف أحمد سعيد «الجزيرة»، سيف عبيد الكعبي، فهد جاسم آل علي «الشارقة»، حمدان سعيد باسويدان، أحمد محمد حسن، سيف محمد ثاني، علي عبدالله الصفار، غيث بدر سهيل، محمد فهد البناي «شباب الأهلي»، سهيل عمر سالم، عامر أحمد الفارسي، عبدالله فيصل علي، عيد محمد ربيع، محمد عبدالله الزعابي «العين»، عبيد سالم ربيع، عيسى عبدالله محمد «النصر»، راشد عبدالله المزروعي، سيف ناصر الفارسي، عبدالله أنور الحمادي «الوصل».

الإمارات
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