نيوكاسل يقتحم سباق «المراكز الأوروبية»



لندن (أ ف ب)



دخل نيوكاسل يونايتد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بفوز كبير ولافت على توتنهام 4-0، في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وارتقى نيوكاسل إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 50 نقطة على حساب مانشستر يونايتد الذي يحلّ على بورنموث لاحقاً، وكرّر نيوكاسل فوزه الساحق على ملعبه أمام توتنهام 6-1 الموسم الماضي، قبل أن يرد «السبيرز» إياباً 4-1.

ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، مع بطاقة خامسة محتملة، فيما يؤهل المركزان الخامس والسادس إلى تصفيات «يوروبا ليج» و«كونفرنس ليج».

في المقابل، فقد توتنهام «60 نقطة» المركز الرابع، لمصلحة أستون فيلا الذي يحلّ على أرسنال المتصدّر «الأحد».

وفرض مهاجم نيوكاسل السويدي الدولي ألكسندر إيزاك نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين، علماً بأن الخط الهجومي الذي أكمله أنتوني جوردون وآشلي بارنز على الأطراف، شكّل عبئاً ثقيلاً على دفاع توتنهام، وتحديداً مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين الذي عاش كابوساً حقيقياً.

وكان مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند الذي يعمل محللاً على شبكة «سكاي سبورتس» حالياً وصف فان دي فين في الأيام الأخيرة بأنه مثل سيارة رولس رويس الفخمة «فخر الصناعة البريطانية»، لكنه اضطر إلى تعديل إشادته بين شوطي المباراة بقوله «حتى سيارة رولس رويس تتعرض لعطل فني في بعض الأحيان»، وذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها المدافع الشاب الفارع الطول.

بعد بداية سريعة من قبل الطرفين، كانت الفرصة الخطيرة الأولى لتوتنهام من هجمة مرتدة على الجهة اليمنى، حيث وصلت الكرة إلى برينان جونسون الذي مررها عرضية متقنة باتجاه الألماني تيمو فيرنر غير المراقب داخل المنطقة، لكن الأخير سددها على الطاير عالية.

ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة قام بها جوردون من منتصف الملعب، ومررها باتجاه إيزاك الذي كسر مصيدة التسلل، وراوغ فان دي فين داخل المنطقة بتمويه رائع قبل أن يسدّد في الشباك «30».

ولم يكد توتنهام يفيق من الصدمة حتى تلقى مرماه الهدف الثاني عندما مرر ظهيره الأيمن الإسباني بدرو بورو كرة خلفية باتجاه حارس مرماه ليخطفها جوردون ويراوغ فان دي فين، وذلك بعد مرور 90 ثانية على الهدف الأول.

رد توتنهام بتسديدة قوية من جيمس ماديسون من مشارف المنطقة بين يدي حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا «42».

وفي مطلع الشوط الثاني، حسم إيزاك النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه، عندما تلقى كرة أمامية بعيدة من البرازيلي برونو جيمارايش، وسبق فان دي فين، قبل أن يسدها زاحفة داخل شباك الفريق اللندني الشمالي «51».

ورفع إيزاك رصيده إلى 17 هدفاً هذا الموسم ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، متخلفاً بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي النروجي إرلينج هالاند متصدر الترتيب.

واختتم المدافع السويسري الدولي فابيان شار مهرجان الأهداف، عندما ارتقى لكرة رأسية وأودعها الشباك «87».