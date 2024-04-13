اتحاد الكرة يُحيل انسحاب الرمس من «الأولى» إلى «الانضباط»



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



أحال اتحاد الكرة قرار الرمس بالانسحاب من دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، إلى لجنة الانضباط التي تعقد اجتماعها الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع صدور قرارات بإلغاء نتائج الفريق في الدور الثاني، وإعلان هبوطه إلى الدرجة الثانية، والمنع من المشاركة لموسمين، فضلاً عن الغرامة 300 ألف درهم.

وعلمت «الاتحاد» أن الرمس خاطب اتحاد الكرة في وقت سابق، مطالباً بالحصول على الدعم المالي المقدم لعدد من الأندية في دوري الأولى، تجنباً لقرار الانسحاب، فيما جاء رد الاتحاد بأن قرار الانسحاب من عدمه يعود إلى إدارة النادي التي فضلت الإعلان عن الانسحاب، في الوقت الذي حول فيه الاتحاد خطاب النادي إلى لجنة الانضباط حسب اللوائح المعمول بها.

واستبق اتحاد الكرة قرار الانضباط بسحب النادي من جدول «دوري الدرجة الأولى»، قبل انطلاق «الجولة الـ27»، والتي تستأنف مشوار الدوري الأحد، بمباريات التعاون والعروبة، الذيد والظفرة، دبا والجزيرة الحمراء، الفجيرة والعربي، وتتواصل الجولة الاثنين بمواجهات مصفوت ودبا الحصن، سيتي وجلف أف سي، يونايتد وجلف يونايتد.

واحتل الرمس الذي أعلن في وقت سابق نيته الانسحاب من الدوري المركز الأخير برصيد 10 نقاط من 25 مباراة، بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام التعاون 1-4 والمؤجلة من «الجولة الـ23».

وتقضي لوائح دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي 2023- 2024 بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين إلى دوري الثانية، مقابل صعود البطل والوصيف.

وتبقت 7 جولات على ختام دوري الأولى بإقامة مباريات «الجولة الـ34» والأخيرة 31 مايو المقبل، ويتصدر العروبة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، مقابل 51 نقطة لدبا الحصن «الوصيف»، و46 نقطة لدبا «الثالث»، و40 نقطة ليونايتد «الرابع» بفارق المواجهات أمام الظفرة المتراجع إلى «الخامس».