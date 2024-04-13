أتلتيكو مدريد يُضيّق الفارق مع جيرونا



مدريد (أ ف ب)

قاد الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى تضييق الخناق على ضيفه جيرونا الثالث، بفوزه عليه في مباراة قمة 3-1، في «المرحلة 31» من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وبفوزه الثاني توالياً، رفع «كولتشونيروس» رصيده إلى 61 نقطة، مقابل 65 نقطة لجيرونا الذي عاد إلى نتائجه المتقلبة، بعد بداية موسم تاريخية للفريق المتواضع، كما ابتعد أتلتيكو في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفارق خمس نقاط مؤقتاً عن أتلتيك بلباو الخامس.

افتتح الفريق الكاتالوني التسجيل عبر نجمه الأوكراني أرتيم دوبفيك من مسافة قريبة «4»، بيد أن تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني انتفضت، وعادل جريزمان من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على ميجيل جوتييريس «34».

وقبل انتهاء الشوط الأول، منح الأرجنتيني أنخل كوريا فريق العاصمة التقدّم للمرّة الأولى برأسية من مسافة قريبة «45+6»، قبل أن يزرع جريزمان هدف الاطمئنان بتسديدة يمينية من وسط المنطقة محققاً الثنائية «50».

ورفع جريزمان رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفاً، و8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، متفوقاً بهدف على كل من الإنجليزي جود بيلينجهام النجم الجديد لريال مدريد، مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزميله في أتلتيكو ألفارو موراتا.

وكان أتلتيكو مدريد حقق نتيجة طيبة الأربعاء، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلتقيه إياباً الأسبوع الجاري.