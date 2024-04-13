سيتي يعتلى صدارة «البريميرليج» ويضع أرسنال وليفربول «تحت الضغط»

لندن (أ ف ب)

وضع مانشستر سيتي حامل اللقب، أرسنال وليفربول تحت الضغط، وتربع «مؤقتاً» على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه لوتون تاون الثامن عشر 5-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وبمعنويات العودة من العاصمة الإسبانية بالتعادل مع ريال مدريد 3-3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ما يجعله في موقع قوة للقاء الإياب الأربعاء، لم يجد سيتي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثالث توالياً والثاني والعشرين هذا الموسم، محافظاً على سجله المميز على أرضه، حيث لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الحادية والأربعين توالياً في جميع المسابقات.

وبات الفريق الأزرق الذي أجرى ستة تبديلات مقارنة بلقاء ريال، على بُعد مباراة واحدة من دون هزيمة، كي يعادل رقمه القياسي الشخصي الذي تحقق قبل زمن بعيد جداً، وتحديداً بين ديسمبر 1919 ونوفمبر 1921.

ورفع سيتي الذي لم يخسر للمباراة السابعة عشرة توالياً في الدوري، رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول اللذين يتواجهان غداً الأحد مع أستون فيلا وكريستال بالاس توالياً.

والهزيمة حملت رقم 20 للضيوف الذين يحتلون المركز الثامن عشر، بفارق نقطة خلف نوتنجهام فورست «السابع عشر» الذي تعادل مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2، و5 نقاط أمام بيرنلي التاسع عشر المتعادل مع ضيفه برايتون 1-1.