الأحد 14 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي» يجتمع مع «الأبيض الأولمبي»

«الآسيوي» يجتمع مع «الأبيض الأولمبي»
13 ابريل 2024 21:28

الدوحة (وام)
عقد ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء الجهاز الفني والإداري، ولاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي، في مقر إقامة البعثة في الدوحة، على هامش نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تقام في الدوحة بداية من الاثنين المقبل بمشاركة 16 منتخباً.
حضر الاجتماع مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية للبطولة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التعليمات العامة المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية، والطبية، ولائحة البطولة، إلى جانب الأمور التحكيمية.
وعقب الاجتماع، قدم مسؤولو الاتحاد الآسيوي درعاً تذكارية لمدير منتخبنا عصام عبدالله واللاعب عبدالله حمد.

أخبار ذات صلة
برولي: أتمنى تأهل «الأبيض الأولمبي» إلى «باريس 2024»
الصهباني: «المشاركة الإيجابية» هدف «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا تحت 23 عاماً
المنتخب الأولمبي
الدوحة
آخر الأخبار
السفيرة لانا نسيبة
علوم الدار
السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
اليوم 01:30
فلسطيني يتفقد أثر مزرعة أحرقها المستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
موجة عنف جديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
اليوم 01:12
سفينة الشحن Galaxy ترافقها قوارب حوثية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مجموعة «السبع» تُنشئ «طاولة مستديرة دائمة» بشأن الهجمات في البحر الأحمر
اليوم 01:12
هاريس وسانتشيث خلال مؤتمر صحفي في دبلن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أيرلندا: نقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 01:12
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«المفقودون».. مأساة «مؤجلة» تلاحق أهل غزة
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©