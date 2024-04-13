«الآسيوي» يجتمع مع «الأبيض الأولمبي»

الدوحة (وام)

عقد ممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء الجهاز الفني والإداري، ولاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي، في مقر إقامة البعثة في الدوحة، على هامش نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تقام في الدوحة بداية من الاثنين المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

حضر الاجتماع مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية للبطولة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التعليمات العامة المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية، والطبية، ولائحة البطولة، إلى جانب الأمور التحكيمية.

وعقب الاجتماع، قدم مسؤولو الاتحاد الآسيوي درعاً تذكارية لمدير منتخبنا عصام عبدالله واللاعب عبدالله حمد.