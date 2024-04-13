«الذيبة» تحصد «ناموس اللقايا» بمنافسات «تحدي الإنتاج»

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي، في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، فعاليات «النسخة الـ45» من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، «ختامي الوثبة 2024»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر منافساته إلى 27 أبريل الجاري.

وبدأت منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، بعد أن قررت اللجنة المنظمة للمهرجان زيادة عدد أشواط سن اللقايا في نسخة هذا العام، وارتفعت من 42 شوطاً في العام الماضي، إلى 50 شوطاً هذا العام.

وبدأت منافسات اللقايا عبر 26 شوطاً، في الميدان الجنوبي لمسافة 5 كلم، خصصت لفئة الإنتاج من الهجن المحليات والمهجنات، إذ شهدت الفترة الصباحية 16 شوطاً، و10 أشواط في الفترة المسائية، وسط حرص كبير من ملاك الهجن على المشاركة في هذه الفئة التي أصبحت تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، وحققت إنجازات رائعة منذ دخولها إلى عالم السباقات.

وستكون الأنظار مسلطة على رموز سن اللقايا التي تقام خلال الفترة المسائية اليوم، حيث خصصت اللجنة المنظمة 8 رموز للقايا الأبكار، والقعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج، حيث يحصل الفائزون إضافة إلى الرموز على جوائز مالية قيمة، تبدأ من مليون ونصف مليون درهم، في شوط الأبكار المفتوح، ومليون درهم في شوط المحليات، وصولاً إلى 800 ألف درهم في أشواط القعدان المحليات والإنتاج.

وشهدت منافسات اللقايا في أشواط فئة الإنتاج ندية وإثارة كبيرة، على مدار الأشواط، خاصة في الفترة المسائية، ونالت «الذيبة» لمطر سهيل اليبهوني الظاهري ناموس أول أشواط اللقايا في فئة الإنتاج، واستطاعت قطع مسافة الشوط في 7:23:07 دقيقة، وفازت «مغامرة» لمحمد عتيق بن شامس العامري بناموس الشوط الثاني للأبكار المهجنات، وجائزته المالية وقدرها 180 ألف درهم، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 7:23:03 دقيقة.

وانتزع ناموس الشوط الثالث، وجائزته 120 ألف درهم «نفيس» لناصر محمد آل سالمين المنصوري في شوط القعدان الإنتاج بزمن قدره 7:17:03 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت زمني، أما الشوط الرابع فكان من نصيب «النايف» لـعبدالله سالم ثعلوب الدرعي بزمن قدره 7:18:08 دقيقة، وذهب الشوط الخامس إلى «عرقه» لـعبدالله بن خالد العطية، بينما توجت «شامة» لـعبدالله علي راشد المري بالشوط السادس، وفازت «بين» لسالم حمد المالكي بناموس الشوط السابع، وأسفر الشوطان الثامن والتاسع عن فوز «الشامخ» لسعيد خليفة المسافري و«جلد» لسيف عبيد غنام المزروعي.

واختتمت «الشاهينية» أشواط فئة الإنتاج لسن اللقايا، وحلقت بناموس الشوط العاشر الأخير لتهدي مالكها محمد سعيد عبيد المزروعي الناموس.

«إنذار».. التألق في «الأبكار المحليات»

شهدت الفترة الصباحية، إقامة 16 شوطاً، في منافسات اللقايا، وكان أبرز النتائج فوز «إنذار» لعبدالله المر سعيد بن حلوة الكتبي، بلقب الشوط الأول المخصص للقايا الأبكار المحليات «إنتاج» بزمن 7:26:3 دقيقة، بينما تفوقت «متعبة» لصالح بن سعيد الجربو المري، وفازت بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات للإنتاج بزمن 7:23:9 دقيقة.

وكسب «مشرف» لمسري سالم بالعرطي الحميري، لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات «إنتاج» بزمن 7:20:3 دقيقة، بينما فاز «ملبي» لمظفر علام بن موسى البلوشي، بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات «إنتاج» بزمن 7:20:9 دقيقة. وظفرت «مطفية» لمازن سعيد بن عامر الحميدي البرطماني، بلقب الشوط الخامس، وحازت «عوان» لمحمد سالم بن ثعلوب الدرعي لقب الشوط السادس، وحصد «عزام» لمطر خلف مطر علي بن علوان، لقب الشوط السابع، وفاز «لزام» لسالم مبارك الفهيدة المري، بلقب الشوط الثامن، وحصدت «وسام» لمحمد سلطان بن سعيد المالكي، لقب الشوط التاسع، وحصلت «الشاهينية» لسالم عبدالله بن سعيد المسافري، على لقب عاشر الأشواط.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس عشر، عن فوز «جلمود» لعلي محمد بن علي خميس العمري، و«دينار» لسهيل علي بن عبيد حمد الغفلي، و«التماس» لعبدالله سعد بن طالب الفهيدة المري، و«مزون» لسطان عبدالله بن سعيد الجعفري، و«المدينة» لسعود علي بن حمد المحاربي، و«ملامح» لراشد مشعل فهد بن عفيشة الشهواني، ووصلت إلى خط النهاية في 7:18:0 دقيقة «أفضل توقيت».