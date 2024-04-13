الأحد 14 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انتهاء آمال يوفنتوس في الفوز بالدوري الإيطالي

انتهاء آمال يوفنتوس في الفوز بالدوري الإيطالي
13 ابريل 2024 22:50

تورينو (رويترز)
انتهت آمال يوفنتوس في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعد تعادله على ملعب غريمه المحلي تورينو.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 32 مباراة قبل ست جولات من النهاية، ويتأخر بفارق بفارق 19 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان الذي يستضيف كالياري غداً الأحد.
وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصتين ليمنح التقدم ليوفنتوس في الشوط الأول، عندما سدد في القائم ومرة أخرى دفع فانيا ميلينكوفيتش- سافيتش حارس تورينو للتعامل مع تسديدة في الزاوية البعيدة لمرماه.
وظن دوفان زاباتا مهاجم تورينو أنه افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة من نهاية الاستراحة لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ في الإعداد للهجمة.
وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات متتالية بين عامي 2012 و2020.

أخبار ذات صلة
بيولي يقترب من «المقصلة»!
ساليرنيتانا.. «مسألة وقت»!
يوفنتوس
تورينو
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
آخر الأخبار
السفيرة لانا نسيبة
علوم الدار
السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
اليوم 01:30
فلسطيني يتفقد أثر مزرعة أحرقها المستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
موجة عنف جديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
اليوم 01:12
سفينة الشحن Galaxy ترافقها قوارب حوثية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مجموعة «السبع» تُنشئ «طاولة مستديرة دائمة» بشأن الهجمات في البحر الأحمر
اليوم 01:12
هاريس وسانتشيث خلال مؤتمر صحفي في دبلن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أيرلندا: نقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 01:12
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«المفقودون».. مأساة «مؤجلة» تلاحق أهل غزة
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©