هزاع بن زايد يهنئ حمدان بن محمد بفوز شباب الأهلي بلقب «السوبر الإماراتي القطري»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي، بتتويج «الفرسان» بطلاً لكأس السوبر الإماراتي القطري بعد فوزه على ضيفه الدحيل 2-1.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي، وللاعبي النادي وجهازه الفني والإداري، التتويج بكأس السوبر الإماراتي القطري، متمنين للنادي وللكرة الإماراتية مواصلة مسيرة التألق والنجاح في البطولات المقبلة».

كما هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي شباب الأهلي بدرع السوبر الإماراتي القطري، مؤكداً أن هذا اللقب يُعزز رصيد إنجازات الكرة الإماراتية، ويُحفز على تحقيق مزيدٍ من الألقاب في البطولات المقبلة. وقال معاليه: «حصول شباب الأهلي على درع السوبر الإماراتي القطري جاء نتيجة حرص الفرسان على التحضير الجيد للمباراة، ونرجو لفريق شباب الأهلي التقدم والازدهار». كما ثمن معالي رئيس الاتحاد الدور الكبير الذي قامت به رابطة دوري المحترفين في تنظيم هذا الحدث الكروي المهم، الذي يسهم في تطوير لعبة كرة القدم في البلدين الشقيقين.