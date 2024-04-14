«مقصية» تجهز برشلونة لمباراتي «العيار الثقيل»

مدريد (رويترز)



سجل جواو فيليكس هدفاً من مقصية رائعة، ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على قادش المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأراح تشابي هرنانديز مدرب برشلونة لاعبين بارزين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.

ويبتعد برشلونة بفارق نقطتين عن جيرونا ثالث الترتيب، والذي خسر 3-1 أمام مضيفه أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وهيمن برشلونة على بداية المباراة وهز فيليكس الشباك في الدقيقة 37 بضربة مقصية رائعة، مستغلاً ركلة ركنية أخفق الدفاع في إبعادها.

وكان المهاجم البرتغالي، الذي يلعب في برشلونة معاراً من أتليتيكو مدريد، قد سجل هدفاً بضربة مقصية، عندما حل ضيفاً على قادش في زيارته السابقة مع نادي العاصمة.

وأبلغ فيليكس شبكة (موفيستار بلس): «أعتقد أن الملعب يمنحني الحظ، لم يكن هذا ضمن الخطة، كان وليد اللحظة وكانت تسديدة موفقة، يا له من شعور رائع، وأصبح الوضع أفضل بالفوز بالمباراة، قدمنا مباراة جيدة جداً منذ البداية، يصعب اللعب في هذا الملعب، كنا في وضع جيد، بعدما تقدمنا مبكراً، ودافعنا بصورة جيدة بعدها، عندما اندفعوا في ظل صراعهم للنجاة».

ويحتل قادش المركز 18 في الترتيب، أول مراكز الهبوط الثلاثة، برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

وأجرى تشافي ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 3-2 على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي.

ورغم غياب روبرت ليفاندوفسكي وإيلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو، تمكن برشلونة من تحقيق سادس انتصار على التوالي في كل المسابقات، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في 13 مباراة على التوالي.

وكان هدف فيليكس ومحاولة فيرمين توريس التي أبعدها فيكتور تشوست مدافع قادش من على خط المرمى، أبرز فرص برشلونة، فيما تألق حارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن الذي تصدى لمحاولات من قادش.