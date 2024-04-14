تين هاج: لا أرد على هذا السؤال!



لندن (د ب أ)



رفض الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تلقي سؤالاً، حول أن الموسم الحالي هو الأسوأ لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أكد أنه لم يفقد الأمل في إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تواصل النتائج الباهتة، والتعادل مع بورنموث بهدفين لمثلهما.

ولم يسبق لمانشستر إنهاء الموسم في مركز أسوأ من مركزه الحالي منذ انطلاق الدوري الممتاز عام 1992.

وقال تين هاج لدى خروجه من المؤتمر الصحفي للمباراة، لدى سؤاله عن إمكانية إنهاء الموسم في مرتبة أدنى من المركز السابع «ليس لدي رد على هذا السؤال».

وأضاف «هذا الأمر ليس مهما في الوقت الراهن»، ولدى سؤاله عن عما إذا كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل قد تجاوز فريقه «لا لم أقل ذلك».

وقال «نبذل ما في وسعنا، لكني واقعي، لذا عندما تتواجد عناصر الفريق بأكمله، كنت سأقول أنني أؤمن بفرصتنا».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن تين هاج قوله «لكننا نواصل القتال باللاعبين المتاحين، والإمكانات العالية واضحة».

وأضاف «لكن أيضا اللاعبين الشباب يرتكبون أخطاء، لقد أثبتوا قدرتهم على المنافسة مع أفضل الفريق في أعلى المستويات، لكن ينبغي فعل ذلك بشكل مستمر، هناك دائماً الخطوة التالية للاعبين الشباب».