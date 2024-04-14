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الرياضة

«الغبراء» و«الخبيب» يحصدان سباقي «الوثبة ستاليونز» في فرنسا

«الغبراء» و«الخبيب» يحصدان سباقي «الوثبة ستاليونز» في فرنسا
14 ابريل 2024 11:31

 
فرنسا (الاتحاد)

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تُوجت المهرة «الغبراء» والمهر «الخبيب» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما بمضمار تاربس العريق في فرنسا، برعاية النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة فال دادور البالغة 16 ألف يورو، 11 من الخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2100 متر، وخطفت المهرة «الغبراء» لمحمد فهد العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وبعد صراع مثير في عمق المستقيم، اللقب في الرميات الأخيرة، متفوقة بفارق نصف طول عن المهر «الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.
وسجلت «الغبراء» المنحدرة من نسل «المرتجز» زمناً قدره 2:21:20 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق نصف طول عن الثاني المهر «غسان» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون.
وتميز السباق الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة كريس الثاني، البالغة 16 ألف يورو، بمشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، أيضاً بالندية والتكافؤ، بعد أن حسم «الخبيب» للشقب ريسنج، بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل اللقب بفارق 0.75 طول عن «أسماء الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنتوني كراستوس.
وسجل «الخبيب» المنحدر من نسل «المامون مونلو» زمناً قدره 1:36:10 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «سيرين الموري» للمالكة والمربية الفرنسية الشهيرة رينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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