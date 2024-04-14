جوردون: نيوكاسل يترقب «النجاح الهائل»



نيوكاسل (رويترز)



قال أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، إن التأهل لمسابقة أوروبية سيكون نجاحاً هائلاً، بعد الفوز 4- صفر على توتنهام الذي وضع فريق المدرب إيدي هاو في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الموسم بأمل كبير بالنسبة لنيوكاسل، بعدما عاد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق تراجعت بشكل محبط بسبب الإصابات.

لكن الفريق يرغب في إنهاء الموسم بقوة حالياً، وحصد 10 نقاط من آخر أربع مباريات في الدوري، ليتقدم على مانشستر يونايتد نحو المركز المؤهل للدوري الأوروبي.

وقال جوردون، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه أمام توتنهام، للصحفيين «إنه أمر هائل، تذوقنا ذلك الشعور هذا الموسم، ونريد تكرار الأمر في العام المقبل، مع تقديم أداء مماثل لما قدمناه، لن نكون بعيدين عن تحقيق ذلك».

وسجل ألكسندر إيساك هدفين ليرفع رصيده في الدوري إلى 17 هدفاً هذا الموسم.

وأضاف جوردون «من الصعب وصفه، يمكنكم رؤية أنه موهوب للغاية في أرض الملعب، يمكنه أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعندما يكون جاهزاً فمن الرائع اللعب معه».

وظل نيوكاسل على بُعد 10 نقاط من أستون فيلا صاحب المركز الرابع وتوتنهام صاحب المركز الخامس، لذا فإن التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى يبدو غير مرجح.

وقال إيدي هاو مدرب الفريق «علينا الاستمرار في بذل قصارى جهدنا، والسعي للفوز في كل مباراة، نأمل أن نعود لتقديم أداء قريب من أفضل مستوياتنا السابقة، ويجب أن نستمر في هذا الاتجاه.

في المقابل، فإن توتنهام الذي قدم أداءً سيئاً، لا يمكنه تحمل تقديم المزيد من العروض السيئة مع اقتراب مواجهات صعبة أمام الأندية المتنافسة على اللقب مثل أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

وقال المدرب أنجي بوستيكوجلو الذي حافظ فريقه على شباكه نظيفة 6 مرات فقط في 32 مباراة «لم يكن أداء جيداً بأي شكل من الأشكال، لم يعجبني أي شيء، لم يصل أي جزء من أدائنا إلى المستويات التي يجب أن نصل إليها، لنكون قادرين على لعب المباراة بالطريقة التي أردناها».