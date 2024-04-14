بيريرا يدمر هيل بـ«القاضية»



لاس فيجاس (رويترز)



في الجولة الأولى، وبالضربة القاضية، فاز البرازيلي أليكس بيريرا على نظيره الأميركي جماهال هيل، ليحتفظ بلقب خفيف الثقيل في الفنون القتالية المختلطة.

ونجح بيريرا في تفادي ضربة من هيل، قبل أن يوجه إلى المنافس الأميركي لكمة خطافية بيسراه أرسلته إلى حبال الزاوية.

وبعد ذلك وجّه بيريرا الكثير من الضربات إلى هيل ليتدخل الحكم ويوقف اللقاء بعد مرور 3.14 دقيقة في الجولة الأولى معلناً فوز بيريرا.

وقال بيريرا، في مقابلة بعد المباراة: «دائماً كنت أقول للجميع، إنه شخص قوي، وأنا لا يمكنني تغيير استراتيجيتي، وهذا ما قمت به تحديداً، كنت أهتم بالمسافة والتوقيت وكل شيء سار بصورة مثالية».

وكان هيل فاز بلقب خفيف الثقيل في يناير 2023، لكنه اضطر للتخلي عن اللقب، بعد تعرضه لإصابة خلال لعب كرة السلة.

وتُوج بيريرا باللقب، بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية على التشيكي ييري بروتشازكا في نوفمبر، وسبق لبيريرا أيضاً التتويج بلقب وزن الوسط.

وفاز ماكس هولواي بالضربة القاضية على منافسه جاستن جيتي قبل ثانية واحدة من النهاية، بعد معركة حامية استمرت في 5 جولات على لقب وزن الخفيف.