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الرياضة

لوتون تاون.. «مفتاح السيتي» نحو «الثلاثية الثانية»!

لوتون تاون.. «مفتاح السيتي» نحو «الثلاثية الثانية»!
14 ابريل 2024 13:41

عمرو عبيد (القاهرة)
كتبت صحيفة «إكسبريس» عبر غلافها أن السيتي أضاف مباراة جيدة لسجله في صراع القمة الإنجليزية، وأن جوارديولا يتقدم ببطء وهدوء نحو القمة، واضعاً الكثير من الضغط على منافسيه، بينما قالت «ستار سبورت» إن هالاند في حالة جيدة الآن.
وتعتقد صحيفة «ديلي ميل» أن مانشستر سيتي لعب مباراة «أكثر من رائعة» أمام لوتون تاون، ولم يكن في الإمكان أن يُقدّم أداءً أكثر إبهاراً مما كان عليه، لكن الأهم أن الصحيفة ألمحت إلى أن تلك المواجهة قد تفتح الطريق أمام «الثلاثية العالمية الثانية» لـ «كتيبة جوارديولا»، حيث قالت إن بيب لم يكن ليجد فرصة سانحة أفضل من تلك المواجهة، ليُغامر بإراحة أكبر عدد ممكن من نجومه، وعلى رأسهم الإسباني رودري، قبل خوض غمار المعارك المُقبلة في الـ3 بطولات التي يُنافس عليها بقوة.
الوضع الذي يُشبه ما قام به في العام الماضي، عندما غامر بمنح بعض نجومه الراحة خلال مواجهة شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد، بين مواجهتي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وقبل معركة مدريد «القارية» ثم أرسنال في «البريميرليج»، وهو ما كُلل بالنجاح بالفعل في الموسم «التاريخي»، وبعد «خُماسية البلومون» أمام لوتون تاون وحصول النجوم اللامعة على الراحة، يبدو أن بيب قد يكون قريباً من تكرار «معجزة» العام الماضي، ومنحت «ديلي ميل» النجم جيريمي دوكو الدرجة الأعلى في تقييم اللاعبين خلال تلك المباراة، حيث حصل الجناح البلجيكي على 8.5/ 10 درجة، يليه مواطنه «المايسترو» كيفن دي بروين بـ 8 درجات، ثم 7.5 للمتوهج ماتيو كوفاسيتش.
ونشرت الصحف الإنجليزية، بينها «ميرور»، توقعات «الأسطوري» ريو فيرديناند لنتائج ما تبقى من مباريات الأطراف الثلاثة المتصارعة على لقب «البريميرليج»، حيث أتت توقعاته لتمنح مانشستر سيتي اللقب الإنجليزي «الرابع» توالياً برصيد 89 نقطة، مقابل 86 لكل من أرسنال وليفربول، ويعتقد أيقونة مانشستر يونايتد أن «البلومون» سيفوز بجميع مبارياته المتبقية باستثناء التعادل 2-2 مع توتنهام، بينما سيخسر «المدفعجية» مباراتي توتنهام ومانشستر يونايتد، في حين سيتعادل «الريدز» 3 مرات (بنفس النتيجة 1-1) أمام كل من فولهام وإيفرتون وأستون فيلا، وبالطبع تناولت المنصة التلفزيونية العالمية الناقلة لمباريات البطولات الإنجليزية توقعات فيرديناند بصورة «طريفة» وطالبت المتابعين بنشر توقعاتهم أيضاً.

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