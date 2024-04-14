كامافينجا: بنزيمة أفضل من «الفتى المدلل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف الفرنسي إدواردو كامافينجا «21 عاماً»، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، النقاب عن زميل الملعب «الأكثر موهبة» الذي لعب إلى جواره خلال مسيرته الكروية القصيرة.

ويقاتل كامافينجا مع «الميرنجي» هذا الموسم، من أجل الفوز بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، كما أنه سيكون ضمن العناصر الأساسية في منتخب فرنسا المشارك في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا، من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، ويحمل مع زملائه طموحات الفوز بالبطولة، ورفع كأسها «ذات الأذنين الكبيرتين».

وعندما سُئل كامافينجا من منصة «أوه ماي جول» عن أفضل زميل لعب إلى جواره، قال: إذا كان من الضروري أن أختار واحداً، فإنني أختار كريم بنزيمة، لأنني لعبت إلى جواره خلال موسمين كاملين، وشاركته التدريبات اليومية في هذه الفترة.

ورداً على سؤال آخر بشأن مواطنه كيليان مبابي «فتى بوندي المدلل»، ومهاجم باريس سان جيرمان، وزميله في منتخب «الديوك»، قال كامافينجا: لم ألعب معه إلا على فترات متباعدة في المنتخب، وقد نصبح زميلين قريباً في «السانتياجو برنابيو»، وربما قبل انطلاق «يورو2024»، ووقتها سيكون الحكم أكثر منطقية.

وأضاف كامافينجا الذي ينحدر من أصول أفريقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية: آخر موسمين لبنزيمة في ريال مدريد كانا رائعين، بل هما الأروع في مسيرته الناجحة مع «الملكي»، وتوّجهما بالحصول على الكرة الذهبية 2022، وحصل «الريال» خلالهما على الدوري وكأس الملك ودوري الأبطال، وأشعر بالفخر الشديد، لأنني كنت موجوداً في الفريق خلال تلك الفترة المزدهرة.

بدأ إدواردو كامافينجا المولود في 10 نوفمبر 2002، مسيرته الاحترافية في استاد رين موسم 2018-2019، واستمر فيه إلى 2021، ثم انتقل بعدها إلى ريال مدريد في صيف العام نفسه.

وانضم إلى منتخب فرنسا عام 2020، حيث استدعاه ديدييه ديشامب المدير الفني، بينما كان يبلغ 17 عاماً و9 أشهر و17 يوماً، وشارك للمرة الأولى مع «الديوك» أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية وفاز المنتخب الفرنسي 4-2، ليصبح كامافينجا أصغر لاعب ينضم للمنتخب، متفوقاً بذلك على الرقم المسجل باسم مواطنه موريس جاستيجيه عام 1914، وهو بعمر 17 عاماً و9 أشهر و29 يوماً، ولعب كامافينجا لمنتخب الشباب تحت 21 سنة في 2020.