850 لاعباً في «آسيوية القوى»

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد عيسى حمزة أهلي، مدير بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة «دبي 2024»، على جاهزية اللجنة المنظمة من كل الوجوه لاستقبال منافسات البطولة، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الجاري، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، كاشفاً عن تشكيل 22 لجنة فرعية تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وتسجيل 400 متطوع ومتطوعة يتحدثون لغات عديدة لإنجاح التنظيم وإخراجه بصورة مثالية مشرفة.

وأكد أهلي أهمية البطولة على الصعيد الدولي كونها تمثل واحدة من أهم البطولات الكبرى على أجندة الاتحاد القاري، وتعد فرصة لمنتخب الإمارات للاحتكاك القوي واكتساب الخبرات وتحسين الأرقام بما يحقق انطلاقة جيدة للاعبين واللاعبات لمجاراة نظرائهم الأفضل في آسيا.

ونوه أهلي بأن برنامج حفل الافتتاح، الذي سيقام يوم 24 أبريل بحضور كبار الشخصيات من الإمارات والاتحادين الدولي والآسيوي لألعاب القوى، سيشهد عرضاً مبهراً بتقنية الليزر والمؤثرات الصوتية، كما ستقدم فرقة موسيقى شرطة دبي عرضاً بمقطوعاتها الوطنية، تصاحبها تشكيلات رائعة، ثم دخول طابور عرض الفرق المشاركة وبعد الاصطفاف سيلقي رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد كلمة، تليها كلمة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى.

وختم مدير بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة: «تنظيم دبي للبطولة الآسيوية يعتبر مدخلاً لاستضافة بطولات عالمية قادمة في الإمارات ودبي على وجه الخصوص تأسيساً على نجاحاتها السابقة، وعلى مستوى اللاعبين ستكون فرصة لمنتخب الإمارات لصقل وتطوير المستوى بتحسين الأرقام لتكون انطلاقة جديدة لهم في مسيرتهم على طريق البطولات العالمية».