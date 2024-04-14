الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إنسينو» لجودلفين يحصد لقب «لكسنجتون الرملي»

«إنسينو» لجودلفين يحصد لقب «لكسنجتون الرملي»
14 ابريل 2024 15:30

 
عصام السيد (دبي)

أخبار ذات صلة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
تعزيز التعاون بين "تريندز" ومعهد العلاقات الدولية الفرنسية ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا


حصد الجواد «إنسينو» لجودلفين، في أول مشاركة له على الأرضية الرملية، لقب سباق لكسنجتون ستيكس للفئة الثالثة، بمضمار كينلاند الأميركي.
واستهل ابن الفحل «نايكويست» مسيرته بشكل رائع في 3 مشاركات على أرضية تابتا في تيرفواي بارك، بما في ذلك فوزه بسباق جون باتاجليا ميموريال ستيكس في مطلع مارس.
وبعد أن أظهر سرعة جيدة من البوابات، حيث انطلق «إنسينو» من البوابة الثامنة، وتقدم مبكراً بفارق ثلاثة أرباع الطول، على «هاوز يور اتيتيود»، وضاعف من هامش الصدارة، وواصل التقدم بقيادة فلوران جيرو، عندما حاول «واين ستيوارد» المنافسة على الصدارة عند رأس المسار المستقيم.
ونجح «واين ستيوارد» في الاقتراب بفارق نصف طول عن «إنسينو»، عند مشارف الفيرلونج الأخير، لكن جواد الثلاث سنوات الذي يدربه براد كوكس واصل التقدم، وفرض سيطرته في المرحلة الأخيرة، ليحقق فوزاً بفارق ثلاثة أرباع الطول.
ومن جهة أخرى، يتصدر «بولد آكت» الفائز بسباق سايكمور ستيكس للفئة الثالثة، خيول جودلفين، في سباق الكهورن ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، البالغ إجمالي جوائزه 350 ألف دولار، والذي يقام 20 أبريل الجاري، بمضمار كينلاند، ويكون المرشح الأول بقيادة فرانكي ديتوري، إلى جانب رفيقه «سيلفر نوت».

الإمارات
أميركا
جودلفين
الخيول
سباقات الخيول
آخر الأخبار
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
الرياضة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©