«إنسينو» لجودلفين يحصد لقب «لكسنجتون الرملي»



عصام السيد (دبي)



حصد الجواد «إنسينو» لجودلفين، في أول مشاركة له على الأرضية الرملية، لقب سباق لكسنجتون ستيكس للفئة الثالثة، بمضمار كينلاند الأميركي.

واستهل ابن الفحل «نايكويست» مسيرته بشكل رائع في 3 مشاركات على أرضية تابتا في تيرفواي بارك، بما في ذلك فوزه بسباق جون باتاجليا ميموريال ستيكس في مطلع مارس.

وبعد أن أظهر سرعة جيدة من البوابات، حيث انطلق «إنسينو» من البوابة الثامنة، وتقدم مبكراً بفارق ثلاثة أرباع الطول، على «هاوز يور اتيتيود»، وضاعف من هامش الصدارة، وواصل التقدم بقيادة فلوران جيرو، عندما حاول «واين ستيوارد» المنافسة على الصدارة عند رأس المسار المستقيم.

ونجح «واين ستيوارد» في الاقتراب بفارق نصف طول عن «إنسينو»، عند مشارف الفيرلونج الأخير، لكن جواد الثلاث سنوات الذي يدربه براد كوكس واصل التقدم، وفرض سيطرته في المرحلة الأخيرة، ليحقق فوزاً بفارق ثلاثة أرباع الطول.

ومن جهة أخرى، يتصدر «بولد آكت» الفائز بسباق سايكمور ستيكس للفئة الثالثة، خيول جودلفين، في سباق الكهورن ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، البالغ إجمالي جوائزه 350 ألف دولار، والذي يقام 20 أبريل الجاري، بمضمار كينلاند، ويكون المرشح الأول بقيادة فرانكي ديتوري، إلى جانب رفيقه «سيلفر نوت».