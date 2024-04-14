«الفرسان» يُزين قميصه بـ«السوبر الثامن»

معتصم عبدالله (دبي)



أضاف شباب الأهلي «نجمة ثامنة» إلى سجل إنجازاته في «بطولات السوبر»، بتتويجه بطلاً للنسخة الأولى من «درع السوبر الإماراتي القطري»، عقب فوزه على ضيفه الدحيل 2-1، في «القمة الخليجية» التي جمعت أبطال الدوري للموسم الماضي في البلدين، على استاد راشد بدبي.

ونال «الفرسان»، بجانب «درع السوبر»، الجائزة المالية لصاحب المركز الأول، والتي بلغت 800 ألف دولار، فيما نال لاعبو «الطوفان» الميداليات الفضية لأصحاب المركز الثاني، و400 ألف دولار المخصصة لـ«الوصيف».

ومثل التتويج باللقب المستحق «الإنجاز الثامن» على صعيد بطولات «السوبر»، في سجل خزائن «الفرسان» الذي يملك في رصيده 32 لقباً على صعيد كل البطولات، وشملت ألقاب السوبر 6 بطولات محلية لـ«السوبر» آخرها في الموسم الحالي 2023- 2024 على حساب الشارقة، فضلاً عن لقب السوبر الإماراتي المغربي 2016- 2017، والسوبر الإماراتي القطري 2023- 2024.

واستحق «الفرسان» لقب «أبطال البدايات»، بالتتويج بالنسخة الأولى من «درع السوبر الإماراتي القطري»، والذي مثل امتداداً لقصة نجاحات «الأحمر» في حصد ألقاب النسخ الأولى للبطولات، والتي استهلها بلقب البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» موسم 1974- 1975، ولقب النسخة الأولى لدرع دوري المحترفين والسوبر موسم 2008- 2009، ولقب النسخة الأولى للسوبر الإماراتي المغربي، ودرع السوبر الإماراتي القطري.

وهنأ عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، قيادة النادي باللقب التاريخي، وقال: «نهدي إنجاز التتويج بالنسخة الأولى لدرع السوبر الإماراتي القطري إلى قيادة النادي، وجماهيره الداعمة للفريق، ونعمل جاهدين من أجل الاستمرار في حصد المزيد من الإنجازات، زيادة على الألقاب»، مؤكداً الأهمية الخاصة لـ«درع السوبر» الذي يوثق للعلاقات الطيبة بين الشعبين الإماراتي والقطري.



بدوره، عبر الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بحصد اللقب الثاني في موسمه الأول مع الفريق، وقال: «قدمنا مباراة جيدة فنياً أمام منافس قوي، وأكدنا أفضليتنا بالفوز وحصد اللقب، فضلاً عن المحافظة على سجل الفريق خالياً من الخسارة في أي مباراة منذ بداية العام الحالي».

وأضاف: «التتويج بالنسخة الأولى لأي بطولة يبقى إرثاً للنادي، ونرغب في إضافة المزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي، في ظل استمرارانا في المنافسة على لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».



في المقابل، أبدى إيجور جيسوس مهاجم «الفرسان»، والذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليحسم «الفرسان» اللقب، سعادته بالتتويج، وقال: «سعداء بتحقيق إنجاز الفوز بالسوبر، وهو لقب يبقى للتاريخ، بعدما حاربنا على مدار أكثر من 90 دقيقة في المباراة، وأعتقد أن فريقي استحق الفوز»، مؤكداً عزم «الفرسان» على استكمال المشوار والمنافسة في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف تعليقاً على أنباء خروجه من النادي بنهاية عقده الحالي، قائلاً «موجود حالياً مع فريقي، وأبذل كل ما لدي خلال فترة الشهرين المقبلين»، مشيداً بدعم جماهير شباب الأهلي للاعبين.

وليد الحوسني: «السوبر» بطولة ولدت لتبقى



ثمن وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، النجاح الكبير لدرع السوبر الإماراتي القطري، والذي جمع شباب الأهلي والدحيل في دبي، ومن قبله كأس السوبر القطري الإماراتي، بمشاركة العربي والشارقة في الدوحة، وقال «نبارك نجاح النسخة الأولى، في البلدين الشقيقين على التنظيم المميز الذي أكد على قدرات فرق العمل في الإمارات وقطر على تحقيق أعلى درجات النجاح، فضلاً عن المستوى الفني المتميز».

وأضاف: «كأس ودرع السوبر بطولة ولدت لتبقى، ونجاح النسخة الأولى حافز للاستمرار من أجل تنظيم أفضل في النسخ والمواسم المقبلة».



شباب الأهلي «نجم البدايات»

بطل أول نسخة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة 1974- 1975

بطل أول نسخة لدوري المحترفين 2008- 2009

بطل أول نسخة لسوبر المحترفين 2008- 2009

بطل أول نسخة للسوبر الإماراتي المغربي 2016- 2017

بطل أول نسخة للسوبر الإماراتي القطري 2023- 2024

ألقاب «السوبر» في سجل «الفرسان»

2008- 2009 «كأس السوبر»

2013- 2014 «كأس السوبر»

2014- 2015 «كأس السوبر»

2016- 2017 «كأس السوبر»

2016- 2017 «السوبر الإماراتي المغربي»

2020- 2021 «كأس السوبر»

2023- 2024 «كأس السوبر»

2023- 2024 «السوبر الإماراتي القطري»