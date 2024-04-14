إيجور.. «البصمة» قبل الرحيل



سلطان آل علي (دبي)



كثر الحديث في الشارع الرياضي، عن المهاجم الشباب إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي، والذي وقع اتفاقاً مع أحد أندية البرازيل للانضمام إليه بنهاية الموسم الحالي في الصيف، ونهاية عقده مع شباب الأهلي، ويبدو أن إدارة «الفرسان» تحاول الإبقاء عليه بكل الطرق، نظراً لما يقدمه من تأثير على الفريق.

وغاب إيجور في بداية الموسم لمدة طويلة للإصابة تجاوزت 3 أشهر، وعاد في نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي فعلياً، ومنذ انطلاقة العام الجديد 2024، أصبح إيجور العنصر الأهم في ترجمة الفرص في شباب الأهلي، وكأنه يحاول أن يضع بصمته قبل الرحيل.

وأسهم إيجور في تسجيل 8 أهداف خلال 8 مباريات مع «الفرسان»، منذ بداية العام بمختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفاً خلال هذه الفترة.

والجدير بالذكر أنّ 6 مساهمات كانت حاسمة، ورجّحت كفة شباب الأهلي، الهدف الأول على بني ياس في الدقيقة 109 بالشوط الإضافي الأول، بدور الـ 16 من كأس رئيس الدولة وفاز به الفريق 2-1، وأمام الوحدة بالدوري سجل هدفين، لولاهما لخرج الفريق خاسراً بدل التعادل 3-3 في نهاية اللقاء، وأمام الشارقة في المواجهة الكبيرة، ضمن ربع نهائي الكأس، سجل المهاجم الشاب هدفين قادا شباب الأهلي إلى التأهل بنتيجة 4-3 على حساب «الملك»، وفي الدوري أمام الجزيرة، سجل إيجور هدفاً أسهم في فوز «الفرسان» 3-2 في نهاية اللقاء.