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الرياضة

كوفاتشيتش: «البريميرليج» اختبار على «قدرة التحمل»

كوفاتشيتش: «البريميرليج» اختبار على «قدرة التحمل»
14 ابريل 2024 16:44

 
مانشستر (د ب أ)

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أكد ماتيو كوفاتشيتش، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة اختبار على قدرة التحمل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، يواصل الضغط على منافسيه أرسنال وليفربول، بعد فوزه الكبير 5-1 على لوتون تاون، الذي يصارع الهبوط، وتتبقى ست مباريات فقط لمانشستر سيتي لإنهاء الموسم.
وقال كوفاتشيتش، الذي سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي: «إنه أمر مذهل، وممتع، ثلاثة فرق مذهلة يقومون بعمل رائع».
وأضاف: «ستكون الأمور صعبة حتى نهاية الموسم، دعونا نرى من يمتلك أقوى قدرة تحمل حتى النهاية».
وقال: «كان من المهم أن نبقي الضغط عليهما، ولكننا نركز على أنفسنا، وأن نفوز بمبارياتنا وبعد ذلك سنرى في النهاية ما سيحدث».

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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