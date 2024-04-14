«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» تتألق في روما للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

‎بحضور عبدالله السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، دشنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التابعة لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وللمرة الأولى، جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في العاصمة الإيطالية روما في صالة سنترو أولمبيكو، وسط إقبال كبير من اللاعبين الأوروبيين والعالميين على المنافسة في هذه الجولة المهمة التي وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف لاعب ولاعبة من 60 دولة، للمراحل السنية الناشئين والمحترفين والأساتذة.

وشهدت نزالات البطولة منذ اليوم الأول تواجداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم للمنافسة على جوائز الجولة، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم؛ كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

‎وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «نجحت بطولة أبوظبي جراند سلام على مدار السنوات العشر الأخيرة في أن تقدم نفسها كأكبر وجهة للاعبي الجو جيتسو من حول العالم، وإن الإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة من جولات البطولة دليل قوي على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين، وقمنا بتدشين جولة روما، لاعتبارات عديدة كونها تحظى بموقع استراتيجي في أوروبا، وتعتبر وجهة رياضية سياحية عالية المستوى ومميزة في هذا التوقيت من العام، ويمكننا القول بأننا سنشهد المزيد، من النجاحات في الجولات المقبلة، أهمها جولة أبوظبي التي نختتم بها الموسم في مايو المقبل»

‎وحول مشاركته في منافسات البطولة، قال البرازيلي تياجو باريتو «حزام أسود» من أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية، والحاصل على الميدالية الذهبية في فئة المحترفين تحت 69 كجم: «أتطلع إلى تحقيق أكبر قدر من النقاط في كل جولات البطولة، خصوصاً أنها فرصة لنا كلاعبين للمنافسة والاحتكاك مع أقوى الأسماء والنجوم في عالم الجو جيتسو، وأود أن أشكر دولة الإمارات ومنظمي البطولة لتيسير إجراءات التسجيل، وتوفير أفضل بيئة تنافسية في كل البطولات».

‎من جانبها قالت البرازيلية أرياني أولفيرا «حزام بني/ أسود» من نادي العين، الحاصلة على ذهبية فئة أساتذة السيدات تحت 55 كجم: «سعداء بالتواجد في هذه البطولة الرائعة في إيطاليا، بدأت الاستعداد لها والتحضير من أسبوعين وكنت جاهزة تماماً لتحقيق إنجاز في هذا الحدث الدولي الكبير».

‎ومن اللاعبين أصحاب الحزام الأسود الذين سجلوا للمشاركة في البطولة في فئة المحترفين يبرز كل من يوري هندريكس وليوناردو ماريو وجفرسون من أكاديمية سيسيرو كوستا، ولوكاس بروتاسيو من أكاديمية تشيك مات، وأندرسون فيريرا من كوماندو جروب.

وعلى مستوى السيدات، تبرز كل من يارا ناسيمنتو من أكاديمية فراتريز، وجوليا ألفيس من أكاديمية «جي إف تيم»، أنجريد سوسا من أكاديمية «دريم آرت» وزميلتها من نفس الأكاديمية آنا رودريجيز.