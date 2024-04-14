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الرياضة

الطاير: إنجاز «الفرسان» ترجمة لدعم القيادة الرشيدة

الطاير: إنجاز «الفرسان» ترجمة لدعم القيادة الرشيدة
14 ابريل 2024 17:41

 
دبي (الاتحاد) 

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رفع معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، بمناسبة الفوز بدرع السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم.
كما هنأ معاليه، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة النادي بالإنجاز.
وأضاف معاليه: يعمل نادي شباب الأهلي بقيادة مجلس الإدارة على تنفيذ توجيهات وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس النادي، في تعزيز مكانة النادي والارتقاء بأداء جميع فرقه وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات بمستوى تنافسي متميز، يكون محل إشادة وتقدير من الجميع، ومنافساً على جميع ألقاب البطولات في مختلف الرياضات، موسماً بعد آخر، وطرفاً في معادلة تطوير الرياضة في الدولة».
وقال معاليه: «تحظى الرياضة باهتمام كبير ودعم كبير من قيادتنا الرشيدة، ونحن نعمل على ترجمة الدعم والرعاية إلى إنجازات في جميع المجالات الرياضية، سواء على المستوى الإداري والمنشآت والنتائج المحققة، وأسهم نادي شباب الأهلي بالإنجازات ضمن هذا النهج الذي نعمل جميعاً على تحقيقه، وفي الوقت الذي نبارك له الإنجازات التي حققها، بحصد لقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر، ودرع السوبر الإماراتي القطري والوصول إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإننا نتمنى له ولأنديتنا الأخرى مواصلة التطور وتحقيق الإنجازات التي تؤكد تطور رياضتنا وتتناسب مع الدعم الذي تناله من القيادة الرشيدة».

 

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