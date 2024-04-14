«الزعيم» جاهز للقاء الهلال في نصف نهائي «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي العين تدريبه الأخير، الاثنين، على استاد خليفة بن زايد، استعداداً للمباراة المرتقبة يوم الثلاثاء أمام الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد هزاع بن زايد، ويحظى اللقاء بأهمية كبيرة بالنسبة للعين الذي يتطلع إلى بلوغ «النهائي القاري».

واعتمد الاتحاد الآسيوي، مواعيد التدريبات الرسمية والمؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباراة، حيث يعقد مؤتمر الهلال في الساعة السادسة مساء الاثنين، بقاعة المؤتمرات الملحقة باستاد خليفة بن زايد، يعقبه مؤتمر العين.

ويتوقع أن يجري الجهاز الفني لـ «البنفسج» بقيادة كريسبو بعض المناورات التكتيكية، خاصة في وسط الملعب وعمق الدفاع، وذلك للعب بتحفظ دفاعي، مع محاولة استغلال اندفاع «الأزرق» إلى الأمام، من أجل خطف هدف يسهل مهمة الفريق، حيث ما زالت المفاضلة حاضرة في مركز الجناح الأيمن، بين كاكو واتزيلي، ويتوقع أن يتم الدفع بالأخير، بينما تشهد التشكيلة عودة سفيان رحيمي الذي تعافى من الإصابة، بالإضافة إلى وجود لابا كودجو الذي سيكون حاضراً في الملعب لمحاولة الضغط على دفاع الهلال، ويتوقع أن يجري كريسبو تعديلاً في مراكز بعض اللاعبين، مع زيادة التكليفات التكتيكية للاعبين آخرين، في ظل صعوبة المباراة المرتقبة.

وأنهى العين ملف توزيع التذاكر بصورة احترافية، بعد الإعلان عن تحديد آلية توزيعها بشكل كافٍ، بعد نفاد العدد الذي تم طرحه عبر منصة «بلاتينيوم ليست» في أقل من ساعتين، حيث تم يتم الاثنين توزيع روابط بيع التذاكر المخصصة للجماهير، وفقاً للائحة المسابقة، اتساقاً مع الآلية التي تم اعتمادها في ربع النهائي، استناداً على قاعدة البيانات التي تمنح أعضاء بطاقة عيناوي، والجماهير الأكثر حضوراً لتشجيع الفريق في مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال الموسم، الأولوية في الحصول على روابط البيع تحت إشراف مكتب شؤون جماهير نادي العين، بالإضافة إلى توزيع 2000 تذكرة مجاناً عبر أقطاب عيناوية على أعضاء مدرج عيناوي.

من جانبه، أكد خالد الهاشمي مدافع العين، ضرورة التحلي بالثقة بالنفس، مشيراً إلى أن تعثر الفريق في فخ التعادلات في الدوري أو الخروج من الكأس، لا يجب أن يشغل اللاعبين، أو يحد من قدراتهم في المنافسة القارية، حيث تعتبر البطولة هي المطلب الأهم لجماهير العين، بل بمثابة الحلم لكل عيناوي، بأن يعود «الزعيم» إلى منصة التتويج القارية، بما يعوض الإخفاقات الماضية، وشدد على أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على نسيان الماضي، والتركيز على مصالحة الجماهير بحصد نتائج إيجابية تضع الفريق في النهائي، وتقربه من المنافسة بقوة على اللقب.