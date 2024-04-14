«الأبيض الأولمبي» يستقر على 24 لاعباً



معتصم عبدالله (دبي)



استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الأوروجوياني مارسيلو برولي على 24 من أصل 27 لاعباً، في انتظار استبعاد لاعب واحد من القائمة النهائية، الاثنين، قبل انطلاق مشوار «الأبيض الأولمبي» في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، بلقاء كوريا الجنوبية في السابعة والنصف مساء الثلاثاء، على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

واستبعد الجهاز الفني لـ «الأبيض الأولمبي»، 5 من لاعبيه الأساسيين من المشاركة في النهائيات، وهم «ثنائي» العين محمد عباس، وحازم محمد، و«ثلاثي» شباب الأهلي حارب عبدالله، بدر ناصر، والحارس حمد المقبالي.

وضمت القائمة المبدئية للمنتخب، والتي أعلنها الاتحاد الآسيوي 23 لاعباً، بمن فيهم خماسي العين وشباب الأهلي، فيما تضم القائمة الحالية للمنتخب في الدوحة 24 لاعباً، وتشمل سلطان عادل، محمد البلوشي، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، راكان المنهالي، زايد سلطان الزعابي، مبارك بني زامة، أحمد محمود الحمادي، أحمد فوزي «الجزيرة»، محمد يوسف عتيق، محمد جمعة المنصوري «شباب الأهلي»، عبدالله حمد، عبدالله أحمد عبدالله «الوحدة»، فهد بدر طارش «الإمارات»، خميس المنصوري «بني ياس»، محمد عبدالرحمن، سلطان البدواوي «حتا»، خالد توحيد «الشارقة»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، سعيد سالم المقدمي «الفجيرة»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، علي عبدالعزيز «النصر»، أحمد مال الله «يونايتد».

وتنطلق يوم الاثنين «النسخة السادسة» للبطولة بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على اللقب، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع إلى الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، للحصول على فرصة التأهل إلى الدورة الأولمبية.

وتشهد النسخة الحالية حضور أبطال النسخ الخمس الماضية بقيادة المنتخب السعودي «حامل اللقب» في النسخة الأخيرة 2022، والعراق بطل «2013»، واليابان «2016»، وأوزبكستان «2018»، وكوريا «2020».

ويلتقي في اليوم الأول الليلة أستراليا والأردن، على استاد عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما يواجه قطر «المستضيف» إندونيسيا على استاد جاسم بن حمد.

ويُعقد يوم الاثنين المؤتمر الصحفي التقديمي لمدربي منتخبات المجموعة الثانية، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويسبق المؤتمر عقد الاجتماع الفني لاعتماد ألوان قمصان المنتخبات في مرحلة المجموعات، ومراجعة البنود الواردة في لائحة البطولة، إلى جانب تسليم القوائم النهائية لكل منتخب.