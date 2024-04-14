جراحة في «أنف» تشيزني



روما (أ ف ب)



خضع حارس يوفنتوس الإيطالي، البولندي الدولي فويتشيتش تشيزني إلى عملية جراحية بسبب كسر في أنفه تعرض له خلال مباراة «الديربي» ضد تورينو في الدوري الإيطالي كما أعلن ناديه.

وأوضح يوفنتوس في بيان «بعد المباراة ضد تورينو، خضع فويتشيتش تشيزني لعملية جراحية لمعالجة كسر في عظمة الأنف»، مضيفاً أن العملية سارت «بشكل مثالي».

لم يتم تحديد مدة غيابه، ولكن من المتوقع عدم خوضه مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد كالياري يوم الجمعة المقبل.

لعب تشيزني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين هذا الأسبوع مباراة «الديربي» بأكملها ضد تورينو، والتي انتهت بالتعادل 0-0، إلا أنه ظل على الأرض لفترة طويلة حتى نهاية المباراة، بعد اصطدامه بأحد لاعبي تورينو، لكنه تمكن من إنهائها.

وتشيزني هو حارس بولندا التي تواجه هولندا والنمسا وفرنسا في المجموعة الرابعة، خلال بطولة كأس أوروبا 2024 في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.