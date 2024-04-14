«الذراع» يجبر ألكاراز على الانسحاب



برشلونة (أ ف ب)



لن يشارك الإسباني كارلوس ألكاراز في دورة برشلونة الإسبانية (500) للتنس، لعدم تعافيه من إصابة في ذراعه اليمنى، كما أعلن المنظمون.

وقال المنظمون في بيان «على الرغم من محاولته حتى اللحظة الأخيرة، لن يشارك ألكاراز في دورة برشلونة المفتوحة».

وكانت هذه الإصابة حالت دون مشاركة ألكاراز أيضاً في دورة مونتي كارلو خلال الأسبوع الحالي، وتأتي قبل أسابيع قليلة من بطولة رولان جاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى في الجراند سلام.

وكان ألكاراز يمني النفس بالتتويج في برشلونة للعام الثالث توالياً، وسيركز جهوده في الوقت الحالي على المشاركة في دورة مدريد المقررة من 24 أبريل الحالي إلى الخامس من مايو المقبل.

في المقابل، تشهد الدورة عودة أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال بعد غياب طويل عن الملاعب.

خاض ابن السابعة والثلاثين وحامل لقب 22 بطولة كبرى، مباراة واحدة، استعراضية، منذ شعوره بأوجاع في وركه خلال خسارته ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية مطلع السنة، ما انزله إلى المركز 646 عالمياً.

وسبق لنادال أن غاب أيضاً عن معظم دورات موسم 2023، بعدما خضع لعمليتين جراحيتين لمعالجة وركه وتعرّضه لإصابات في بطنه، ولم يخض هذا العام سوى دورة بريزبين في يناير، عندما عانى تمزقاً عضلياً.

في فبراير، خسر مباراة استعراضية في لاس فيجاس أمام ألكاراز، ثم انسحب بعدها من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من دورة قطر، وصولاً أخيراً إلى دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يغيب اسمه عن دورة ميامي.

وأعرب نادال عن سعادته للمشاركة في دورة برشلونة الفائز بلقبها 12 مرة، خلال مسيرته بقوله «أنا سعيد بالتواجد هنا بطبيعة الحال، لطالما كانت برشلونة مصدر سعادة كبير لي، حيث أمضيت فترات من حياتي هنا».

وأضاف «على مدى سنتين لم أتواجد على أرضية الملعب لوقت طويل، وبالتالي تمضية الوقت هنا، والقدرة على التدريب مع اللاعبين هو فرح بحد ذاته».

ويلتقي نادال بالإيطالي فلافيو كوبولي المصنف 63 عالمياً في الدور الأول.