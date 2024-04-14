فيتوريا يشكو الاتحاد المصري

القاهرة (أ ف ب)

تلقّى الاتحاد المصري لكرة القدم، شكوى رسميّة من البرتغالي روي فيتوريا مدرب «الفراعنة» السابق قدّمها إلى الاتحاد الدولي «الفيفا»، بسبب عدم التزام الأوّل بسداد قيمة شرطه الجزائي في عقده عقب إقالته.

وكان الاتحاد المصري أقال فيتوريا «53 عاماً»، بعد الخروج على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أُقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.

وكلّف فيتوريا محاميه بتقديم شكوى لـ «الفيفا»، وهو ما تم بشكل رسمي، بسبب عدم الالتزام بجدولة قيمة الشرط الجزائي، كما كان متفقاً عليه بعد فسخ العقد.

وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري، أن محامي فيتوريا أرسل إنذاراً، للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وقال جمال علام، في تصريحات صحفية، إن «الاتحاد تلقى بالفعل إنذاراً من محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه».

ويحق لفيتوريا الحصول على راتب شهرين شرطاً جزائياً، في حال إقالته عقب الإخفاق في أمم أفريقيا قبل انتهاء مهلة 15 يوماً.

وأضاف علام أن «الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها، بدليل أنه صرف قيمة الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا»، مشيراً إلى أن «الشؤون القانونية في اتحاد الكرة، أكدت أن هناك بنداً في العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي، وأرسلنا العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو جاءت التوصية بسداد الشرط الجزائي، فلن نمانع في سداده».

وأردف «لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على بقية قيمة عقده بالكامل الممتد حتى أغسطس 2026 وفقاً لبنود العقد».

وتولّى فيتوريا تدريب «الفراعنة» في يوليو 2022، خلفاً لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات، قبل أن يُقال ويُعيّن حسام حسن بدلاً منه.