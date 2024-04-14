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إشبيلية يواصل الصحوة

إشبيلية يواصل الصحوة
14 ابريل 2024 19:32

 


مدريد (أ ف ب)

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قاد المغربي يوسف النصيري والبديل البلجيكي دودي لوكيباكيو فريقهما إشبيلية إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، بفوزه على مضيفه لاس بالماس «المنقوص» 2-0، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح إشبيلية التسجيل في الشوط الأول، عبر رأسية المهاجم النصيري (43)، قبل أن يضاعف البديل لوكيباكيو النتيجة (90+3)، مستغلاً النقص العددي في صفوف مضيفه الذي خاض معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه من غينيا الاستوائية ساوول كوكو بالبطاقة الحمراء، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة السادسة، عقب ارتكابه خطأ على الصربي نيمانيا جوديل المنفرد بالمرمى.
وهو الفوز الثاني توالياً للفريق الأندلسي، بعدما كان أسقط خيتافي بهدف نظيف في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً، متأخراً بفارق 3 نقاط عن لاس بالماس الذي لم يفز منذ فبراير، ومتقدماً بفارق نقطتين عن ألافيس.

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