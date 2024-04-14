اليوم.. مباراتان في افتتاح «الجولة 19» لـ«أدنوك للمحترفين»

دبي (الاتحاد)

ينشد الوصل «المتصدر» تخطي حاجز الـ 50 نقطة، في «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما يستقبل ضيفه حتا «الأخير»، اليوم، على استاد زعبيل، في انطلاق مباريات «الجولة 19»، والتي تشهد لقاء اتحاد كلباء والوحدة، فيما يلتقي غداً، الجزيرة وخورفكان، وعجمان والبطائح، ويلعب الأربعاء بني ياس والشارقة، والنصر وشباب الأهلي.

وتأجلت في المقابل، مواجهة العين أمام مضيفه الإمارات إلى 12 مايو المقبل، في ظل مشاركة «الزعيم» القارية في «دوري أبطال آسيا»، حيث يتأهب لاستقبال ضيفه الهلال السعودي مساء غد على استاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف النهائي، على أن يلتقي الفريقان إياباً 23 أبريل الجاري في الرياض.

ويفتقد عدد من أندية «دوري أدنوك للمحترفين» خلال «الجولة 19» جهود لاعبيها المنضمين إلى قائمة المنتخب الأولمبي، والذي يستعد لتدشين مشواره في المشاركة القارية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 المقامة بالدوحة، بلقاء كوريا الجنوبية، في الساعة السابعة والنصف مساء غد على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً اليابان والصين. وتبدو الفرصة متاحة أمام «الإمبراطور» للاستمرار في الصدارة، وبلوغ «النقطة 51»، بحصد الفوز الثامن على التوالي في الدوري خلال الموسم الحالي، والـ 16 في سجله، مستفيداً من أفضليته المطلقة في المواجهات أمام «الإعصار» صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، حيث حافظ «الأصفر» على سجله خالياً من الخسارة في 7 مواجهات أمام حتا، بالفوز في 6 لقاءات، والتعادل في مباراة واحدة. وعلى استاد اتحاد كلباء في الشارقة، يستقبل «النمور» العاشر برصيد 17 نقطة، ضيفه «العنابي» الرابع وله 34 نقطة، وتبرز في قائمة غيابات الفريقين على صعيد المنتخب الأولمبي «الثنائي» سلطان عادل، وياسر حسن في اتحاد كلباء، وعبدالله حمد لاعب وسط الوحدة. وتشهد المواجهة المرتقبة احتفال الدولي السوري عمر خربين مهاجم الوحدة بمباراته الـ 100 في «دوري المحترفين»، في موسمه السادس، بعدما استهل مشواره مع الظفرة موسم 2015- 2016، قبل أن يلعب بعدها للوحدة وشباب الأهلي.

الوصل من دون خسارة

يعد حتا واحداً من بين فريقين لم يخسر أمامهما الوصل مطلقاً في «دوري المحترفين» قبل مباراة الليلة، وحافظ الوصل على سجله خالياً من الخسارة أمام «الإعصار» في 7 مباريات، والعروبة في مباراتين.

أفضلية «العنابي»

يتفوق الوحدة في المواجهات المباشرة أمام اتحاد كلباء في «دوري المحترفين»، قبل مباراة الليلة على ملعب «النمور»، وحقق «العنابي» الفوز في 11 مباراة، مقابل 4 انتصارات لاتحاد كلباء، والتعادل في مباراتين من أصل 17 جمعت الفريقين.