«هجن الإمارات» تتألق بـ«رموز اللقايا» في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت، أمس، منافسات اليوم الرابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، «ختامي الوثبة 2024»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أشواط الرموز لسباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية بالميدان الجنوبي بالوثبة بأبوظبي، حيث تنافست المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس و8 رموز.

وتألقت هجن أبناء الإمارات خلال منافسات اللقايا، وحصد أغلب الرموز الغالية رغم المنافسة الشديدة من جميع المطايا المشاركة من خارج الدولة.

وبرز شعار المخضرم مانع علي حماد الشامسي خلال سن اللقايا، الذي تألق ونجح في حصد أهم رمزين خلال المنافسات، وذلك بعد تألق شعاره في الشوطين الأول والثاني المفتوح، وذلك عن طريق الثنائي «السولعية» و«السولعي» اللذين توجا بكأس وبندقية اللقايا الأبكار والجعدان الرئيسيين، حيث أعلنت «السولعية» نفسها وسيطرت على مجريات الشوط الرئيس الأول المخصص للأبكار المفتوح لمسافة 5 كلم، ونجحت في خطف لقب الشوط والرمز الغالي بزمن قدره 7:15:9 دقيقة، بينما كان «السولعي» على موعد مع بندقية الجعدان المفتوح في الشوط الثاني بزمن قدره 7:17:3 دقيقة، متفوقاً على «مرضي» للشعار نفسه، و«الكاسر» اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث، ليحصل مالك «السولعي» على الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وشهد الشوط المخصص للأبكار المحليات فوز «المدينة» بشعار حمدي سعيد عامر النيادي، الذي حصد الكأس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ استحقت الرمز، بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق بتوقيت 7:19:06 دقيقة، وبفارق ثانية واحدة عن «مواري» لحمد نهيان سالم العامري التي حلت ثانية، وفي المركز الثالث، جاءت «مرموقة» لمانع علي حماد الشامسي.

وفي شوط اللقايا الجعدان المحليات، نجح «معزز»، وأهدى مالكه عبد العزيز سيف سويلم الكتبي المركز الأول والبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، ليضع اسمه ضمن المتوجين بالرموز الغالية خلال المهرجان، إذ شهد الشوط منافسة شرسة بينه وبين «الصيرمي» المملوك لأحمد مطر ماجد الخييلي، ونجح في إنهاء مسافة الشوط في 7:17:09 دقيقة.

وانتقلت المنافسات في الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج، إذ استطاعت البكرة «الرخامية» للسالم راشد غدير الكتبي التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن قطعت السباق في 7:20:06 دقيقة.

وشهد شوط اللقايا الجعدان المحليات في فئة الإنتاج، تتوج «النادر» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، ليهدي مبارك محمد نصرة العامري الرمز الأول في المهرجان هذا العام، وحصل على البندقية و800 ألف درهم، وسجل أفضل توقيت في منافسات اللقايا بزمن 7:13:06 دقيقة.

وفي الشوط المخصص للهجن المهجنات، نجحت البكرة «تكريم» في حصد الناموس، وأهدت مالكها ظافر راشد سويدان الكتبي كأس الأبكار المهجنات لفئة الإنتاج ومليون درهم، بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7:16:01 دقيقة.

واختتمت أشواط الرموز لمنافسات اللقايا بفوز «أدهم» أحمد مطر ماجد الخييلي بشداد القعدان المهجنات لفئة الإنتاج، إذ نجح في إنهاء مسافة الشوط في 7:21:01 دقيقة.

منافسات الإيذاع

تقام اليوم، منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، حيث خصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 20 شوطاً في بداية منافسات الإيذاع، التي تقام على مدار يومين، ويشهد يوم غدٍ، الصراع على رموز الإيذاع بعد زيادة عدد الأشواط بصفة عامة في كل فئة.

«أميرة» في صدارة «الصباحية»

تصدرت «أميرة» لسعيد حمد مصلح بن جمهور الأحبابي، أول أشواط الفترة الصباحية في فئة اللقايا الأبكار المحليات لمسافة 5 كلم بتوقيت قدره 7:19:5 دقيقة، وحلقت «كحال» لراشد محمد سعيد محمد بن مروشد، بناموس الشوط الثاني للأبكار المهجنات، ووصلت إلى خط النهائية في 7:17:6 (أفضل توقيت).

وفي أول أشواط الجعدان المحليات، فاز «معزز» لراشد سعيد محمد مروشد، بتوقيت قدره 7:20:8، واستطاع «الخليج» لحمد شطيط سالم الوهيبي، تصدر الشوط الرابع للجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:20:9. وأعلنت الأشواط من الرابع وحتى العاشر عن فوز، «رعود» لمحمد أحمد سعيد حلوة الكتبي، و«بلشة» لعلي مسعود علي المري، و«شاهين» لمنصور ناصر حمد اللحيفي، و«مشاغب» لعبدالوهاب الهي بخش غلام محمد، و«وصايف» لمحمد راشد ثلاب جليميد الهاجري، و«شموخ» لعلي حميد سيف بدر العليلي.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر إلى السادس عشر عن فوز «الغزال» لبخيت محمد بخيت الجربوعي المري، و«مفيد» لمسلم علي دري المنصوري، و«المسك» لمطر الذيب خلفان بو قضين النعيمي، و«شوق» لسعيد عبيد خليفة الحميري، و«أماني» لعلي خليفة عبدالله الرميثي، و«الشايبة» لخليفة مراد عبدالرحمن البلوشي.