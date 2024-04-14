ميلان يفتح باب التتويج أمام الإنتر

روما (أ ف ب)



شرّع ميلان باب التتويج أمام جاره اللدود الإنتر المتصدر، بسقوطه في فخ تعادل مثير أمام مضيفه ساسوولو 3-3، في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخراً بفارق 13 عن الإنتر قبل 6 مراحل من النهاية، في حين فشل في زيادة الفارق بينه وبين يوفنتوس الثالث (63) الذي كان تعادل بدوره سلباً أمام مضيفه تورينو.

وبإمكان الإنتر أن يبتعد بفارق 16 نقطة في الصدارة، في حال فوزه على ضيفه كالياري، حيث لن يحتاج سوى لنقطة من ديربي ميلانو الأسبوع المقبل للفوز باللقب للمرة العشرين في تاريخه.

وأنقذ البديل السويسري نواه أوكافور نقطة ثمينة لميلان بتسديدة رائعة في الدقيقة 84.

وتقدّم ساسوولو بهدفي أندريا بينامونتي (4) والفرنسي أرمان لورينتيه (10)، قبل أن يُسجل البرتغالي رافايل لياو هدفاً رائعاً (20) ويعادل الصربي لوكا يوفيتش الكفة (59).

وأخذ أصحاب الأرض الأفضلية مرة جديدة عبر لورينتيه الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (53)، قبل أن يقول أوكافور كلمته الأخيرة بهدف التعادل.

وفشل ميلان في التحضّر لاستحقاقه الأوروبي أمام مواطنه روما في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في سعيه لتعويض خسارته بهدف نظيف ذهاباً.

قال ستيفانو بيولي مدرب «الروسونيري» الذي بات مستقبله على المحك ويلعب ورقته الأخيرة في «يوروبا ليج»: «سيفوز إنتر باللقب، لكننا سنفعل كل شيء لضمان عدم حدوث ذلك في الديربي».

وأقرّ قائلاً «سيتعيّن علينا رفع مستوانا، في جميع المجالات، لم نلعب بمستوانا اليوم».