تسيتسيباس.. «الثلاثية» بلا رحمة!



مونتي كارلو (أ ف ب)



توّج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني عشر عالمياً بلقبه الثالث في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للتنس بفوزه السهل على النرويجي كاسبر رود العاشر 6-1 و6-4.

وأضاف اليوناني البالغ 25 عاماً إلى سجله لقبه الثالث، بعد عامي 2021 و2022.

قال عقب فوزه «أردت هذه الثلاثية، لعبت التنس من دون رحمة».

وبات تسيتسيباس خامس لاعب في العصر الحديث (منذ عام 1968) يدوّن اسمه في سجل الفائزين بدورة مونتي كارلو ثلاث مرات على الأقل بعد الروماني إيليا ناستاسي والسويدي بيورن بورغ والنمساوي توماس موستر مع ثلاثة ألقاب لكل منهم، والأسطورة الإسباني رافايل نادال (11 لقباً).

كما أحرز تسيتسيباس الذي وصل إلى نهائي بطولة رولان جاروس (2021) وأستراليا المفتوحة (2023) لقبه الحادي عشر في مسيرته، والأول هذا العام بعد مغامرة مقنعة، كونه أقصى في طريقه إلى التتويج ثلاثة لاعبين ضمن العشرة الأوائل، وهم الألماني ألكسندر زفيريف الخامس في ثمن النهائي والإيطالي سينر الثاني في نصف النهائي ورود في النهائي.

وهي المرة الأولى التي يفوز فيها اليوناني على الأراضي الترابية على لاعب يحتل المركز الثاني عالمياً (سينر)، منذ أن أسقط الروسي دانييل مدفيديف في بطولة رولان جاروس الفرنسية عام 2021، كما لم يبلغ نهائي إحدى دورات الماسترز للألف نقطة على هذه الأرضية منذ روما عام 2022.

وبإحرازه لقبه الأول منذ دورة لوس كابوس المكسيكية عام 2023، سيعود تسيتسيباس إلى نادي العشرة الأولى مع صدور التصنيف العالمي الجديد للاعبين المحترفين، حيث سيرتقي للمركز السابع بفضل فوزه الـ 100 على الأراضي الترابية.

أثنى رود على منافسه خلال حفل توزيع الجوائز، قائلاً «أنت تحب هذه البطولة ولعبت بشكل جيد طوال الأسبوع، أنت تستحق العودة إلى المراكز العشرة الأولى».

وبدوره، سيرتقي النرويجي الذي سبق له أن احتل المركز الثاني عالمياً، للمرتبة السادسة الاثنين في أفضل تصنيف له منذ سبتمبر 2023. في حين فشل في ثاني نهائي له في دورات الماسترز للألف نقطة بعد ميامي 2022.