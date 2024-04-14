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الرياضة

العروبة «67 نقطة» في صدارة «دوري الأولى»

العروبة «67 نقطة» في صدارة «دوري الأولى»
14 ابريل 2024 21:21

 
معتصم عبدالله (دبي)

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عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى، ورفع رصيده إلى 67 نقطة، بفوزه على مضيفه التعاون 2-0، في انطلاق مباريات «الجولة 27»، والتي شهدت تغلب دبا «الثالث» على ضيفه الجزيرة الحمراء 4-0، وارتقى الفجيرة إلى الرابع مؤقتاً، بفوزه العريض على العربي 5-1، فيما تراجع الظفرة إلى المركز السادس، بخسارته أمام مضيفه الذيد 2-3.
وأنتظر العروبة حتى الشوط الثاني، لينجح في تأكيد أفضليته أمام مضيفه التعاون، بتسجيله هدفين بوساطة فاكوندو فونتينا في الدقيقة 58، وسايمون دي باروس في الدقيقة 86.
وتستكمل مباريات الجولة «الأحد»، حيث يلتقي مصفوت ودبا الحصن، يونايتد وجلف يونايتد، سيتي وجلف أف سي، فيما يغيب الحمرية عن الجولة، بعد إلغاء مباراته التي كان من المقرر أن تكون أمام الرمس «الأخير» قبل انسحاب الأخير.

دوري الدرجة الأولى
العروبة
التعاون
دبا الفجيرة
الفجيرة
الظفرة
دبا الحصن
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