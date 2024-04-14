كيتا يرفض «الحافلة»!



برلين (د ب أ)



أصبح لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في مرمى الانتقادات، بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال المواجهة أمام باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، اليوم الأحد.

وقال كليمنس فريتز، مدير قطاع كرة القدم بنادي فيردر بريمن اليوم الأحد «بعد أن اكتشف نابي أنه لن يشارك منذ البداية، قرر عدم ركوب حافلة الفريق وذهب إلى منزله».

وأضاف «سنتحدث معه ومع وكيل أعماله غداً بشأن التداعيات والخطوات التالية».

وشارك كيتا في خمس مباريات فقط بـ «البوندسليجا» هذا الموسم، من بينها مباراة واحدة فقط أساسياً، بعد أن عانى مراراً الإصابات.

وانتقل كيتا «29 عاماً» من لايبزج إلى بريمن الصيف الماضي، بعد تجربة احترافية محبطة مع ليفربول الإنجليزي.