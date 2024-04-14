الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يلحق بـ «الريدز» في «رحلة الدوامة»

أرسنال يلحق بـ «الريدز» في «رحلة الدوامة»
14 ابريل 2024 21:37

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
جوارديولا: «السيتي» يتألق «تحت الضغط»


رفض أرسنال هدية منافسه ليفربول الذي خسر أمام كريستال بالاس، ليستقبل هدفين قرب النهاية، ويخسر هو الآخر 2 - صفر أمام أستون فيلا اليوم الأحد، ليستفيد مانشستر سيتي المتصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من هذا الموقف.
وبعد خسارة فريق المدرب يورجن كلوب بهدف أمام كريستال بالاس في مباراة أهدر فيه زملاء محمد صلاح الكثير من الفرص، كان أرسنال يمني النفس باعتلاء الصدارة.
لكن أرسنال مثل غريمه ليفربول أهدر فرصاً بالجملة وسط تألق الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، قبل أن تهتز شباك «المدفعجية» بهدفين قرب النهاية سجلهما ليون بايلي وأولي واتكينز.
وكادت النتيجة أن تصبح أكبر، إذ سدد أستون فيلا قبلها مرتين في إطار المرمى.
وتجمد رصيد أرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع ليفربول الثالث، ومتأخراً بفارق نقطتين عن «السيتي» المتصدر.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
أستون فيلا
ليفربول
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
الرياضة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©