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الرياضة

لاعب يفقد الوعي في «الظهور الأول»!

لاعب يفقد الوعي في «الظهور الأول»!
14 ابريل 2024 21:42


لندن (د ب أ)

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أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد، أن لاعبه الشاب جورج إيرثي جرى نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، بعد دقيقتين فقط، من تسجيل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز.
وشارك إيرثي «19 عاماً» من على مقاعد البدلاء، واصطدم بزميله إيدسون الفاريز في منتصف الملعب، ليسقط على الأرض، وبدا أنه فقد وعيه، مما أثار حالة من الرعب، ليهرع الأطباء واللاعبون لإسعافه.
وبعد تلقيه العلاج لمدة ثماني دقائق، جرى نقل إيرثي على محفة لخارج الملعب، لكنه استعاد وعيه أثناء مغادرة استاد لندن بسيارة إسعاف، بعد حوالي 20 دقيقة من المباراة أمام فولهام. وذكر النادي في بيان «وستهام يونايتد يمكنه تأكيد أن جورج إيرثي سيخضع للتقييم في مستشفى بلندن هذا المساء عقب الحادث، الذي شهد نقله على محفة خلال المباراة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز».
وأضاف البيان «لاعب الوسط شارك في الشوط الثاني بديلاً، وسجل ظهوره الأول بالدوري الممتاز أمام فولهام، قبل نقله إلى خارج الملعب في الوقت بدل الضائع».
كان فولهام قد فاز في وقت سابق من اليوم الأحد على مضيفه ويستهام بهدفين نظيفين سجلهما أندرياس بيريرا في الدقيقتين التاسعة و72، ورفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد وستهام عند 48 نقطة في المركز الثامن.

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