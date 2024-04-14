الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن بطل «البوندسليجا» بعد 120 عاماً!

ليفركوزن بطل «البوندسليجا» بعد 120 عاماً!
14 ابريل 2024 21:46

 
ميونيخ (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
«النادي الملعون» يكسر النحس في «البوندسليجا»!

توّج بايرن ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 120 عاماً، بعد تغلّبه على ضيفه فيردر بريمن 5-0، ضمن المرحلة 29، مُنهياً هيمنة بايرن ميونيخ المستمرة لـ11 موسماً.
وفرض «البديل» فلوريان فيرتس نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية «هاتريك» (68 و83 و90)، بعدما افتتح النيجيري فيكتور بونيفايس التسجيل (25 من ركلة جزاء)، وأضاف السويسري جرانيت تشاكا الثاني (60).
وتقدم ليفركوزن الذي رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفه البايرن وشتوتجارت الثالث (63 نقطة لكل منهما) قبل 5 جولات من النهاية، واضعاً حداً لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
الرياضة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©