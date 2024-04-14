ليفركوزن بطل «البوندسليجا» بعد 120 عاماً!



ميونيخ (أ ف ب)

توّج بايرن ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 120 عاماً، بعد تغلّبه على ضيفه فيردر بريمن 5-0، ضمن المرحلة 29، مُنهياً هيمنة بايرن ميونيخ المستمرة لـ11 موسماً.

وفرض «البديل» فلوريان فيرتس نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية «هاتريك» (68 و83 و90)، بعدما افتتح النيجيري فيكتور بونيفايس التسجيل (25 من ركلة جزاء)، وأضاف السويسري جرانيت تشاكا الثاني (60).

وتقدم ليفركوزن الذي رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن وصيفه البايرن وشتوتجارت الثالث (63 نقطة لكل منهما) قبل 5 جولات من النهاية، واضعاً حداً لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.