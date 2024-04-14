سلطان بن حمدان بن زايد يطالب لاعبي «الزعيم» برد التقدير لجماهير «الأمة العيناوية»



العين (الاتحاد)



عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعاً مغلقاً مع لاعبي الفريق الأول، والجهازين الفني والإداري، قبل القمة الآسيوية المرتقبة لـ «الزعيم» أمام ضيفه الهلال السعودي «الشقيق»، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، أرسى قيماً عالية حددت معالم استراتيجية نجاح هذا النادي الكبير الذي كتب اسمه بأحرف من نور في عالم كرة القدم على الصعد كافة، في ظل رعاية سموه الدائمة للفريق، والاهتمام اللامحدود الذي يمثل دافعاً مهماً للجميع، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وإسعاد محبي كرة القدم الإماراتية والعيناوية.

وشدد رئيس اللجنة التنفيذية على أهمية التركيز انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية في مهمة العين الوطنية أمام الهلال، وطي صفحة مردود ونتائج الفريق، بعد فترة التوقف الأخيرة بالمسابقات المحلية «مؤقتاً»، لأن العين مقبل على الأهم في المرحلة الحالية.

وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، المبادرات الداعمة لفريق العين خلال مشواره القاري، من المنظومة الرياضية، بداية باتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية ووسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تلك المواقف الرائعة ليست بغريبة على شعب الإمارات ومحبي نادي العين، خصوصاً أن الفريق يمر بمرحلة مهمة وحاسمة خلال مشواره الآسيوي، وتتطلب تضافر جميع الجهود، وإظهار روح العائلة والثقة المتبادلة.

ودعا الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، جميع أعضاء الفريق، إلى رد التقدير لجماهير الكرة الإماراتية و«الأمة العيناوية» التي ظلت مساندة وداعمة لطموحات الفريق في البطولة الآسيوية، خصوصاً أن العين أكد جدارته بالحصول على ثقة الجميع خلال مشواره القاري بلغة الأرقام، منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي.