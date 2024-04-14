فيرتز: لا أصدق!



ليفركوزن (د ب أ)



أعرب النجم الصاعد فلوريان فيرتز عن سعادته البالغة، بعد تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، عقب مشاركته من على مقاعد البدلاء، ليقود فريقه باير ليفركوزن، لاكتساح ضيفه فيردر بريمن 5 - صفر، والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» للمرة الأولى في تاريخه.

ويحمل فيرتز «20 عاماً» آمال الكرة الألمانية في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» التي تستضيفها بلاده، بعد غيابه عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة في الركبة.

وقال فيرتز لمنصة «دازن» بعد المباراة «لا يمكنني تصديق الأمر، أنا في حاجة لبعض الوقت».

وأضاف «كان الأمر رائعاً وسط الجماهير، ونحتفل الآن في غرفة خلع الملابس».

وأوضح «لم نفكر في ذلك (التتويج) في بداية الموسم، لكن في مرحلة ما كان الأمر واضحاً أن بمقدورنا أن نقدم أكثر من مجرد موسم جيد، ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا».