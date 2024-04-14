الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرتز: لا أصدق!

فيرتز: لا أصدق!
14 ابريل 2024 23:17

 
ليفركوزن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
«النادي الملعون» يكسر النحس في «البوندسليجا»!


أعرب النجم الصاعد فلوريان فيرتز عن سعادته البالغة، بعد تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، عقب مشاركته من على مقاعد البدلاء، ليقود فريقه باير ليفركوزن، لاكتساح ضيفه فيردر بريمن 5 - صفر، والتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» للمرة الأولى في تاريخه.
ويحمل فيرتز «20 عاماً» آمال الكرة الألمانية في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» التي تستضيفها بلاده، بعد غيابه عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة في الركبة.
وقال فيرتز لمنصة «دازن» بعد المباراة «لا يمكنني تصديق الأمر، أنا في حاجة لبعض الوقت».
وأضاف «كان الأمر رائعاً وسط الجماهير، ونحتفل الآن في غرفة خلع الملابس».
وأوضح «لم نفكر في ذلك (التتويج) في بداية الموسم، لكن في مرحلة ما كان الأمر واضحاً أن بمقدورنا أن نقدم أكثر من مجرد موسم جيد، ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
آخر الأخبار
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
الرياضة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©